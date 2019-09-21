كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| هاتف “Vivo V17 Pro” يحتوي على كاميرا سيلفي ثنائية منبثقة

متابعة-سنيار: يحتوي هاتف V17 Pro الجديد من الشركة على كاميرا خلفية رباعية وكاميرا منبثقة selfie مزدوجة، وهي الأولى من نوعها.

تحتوي الكاميرا الخلفية على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر تليفوتوغرافي بدقة 13 ميجابكسل قادر على تقريب بصري 2x ومستشعر بعرض 8 ميجابكسل وكاميرا عمق 2 ميجابكسل.

على الجبهة، تقترن الكاميرا الرئيسية بدقة 32 ميجابكسل بكاميرا عريضة 8 ميجابكسل والتي يجب أن تجعل تلك الصور الشخصية للمجموعات أكثر قابلية للإدارة.

الوحدة المنبثقة واسعة بشكل غير عادي، ولكنها غير مرئية تماما عندما لا تكون الكاميرات الأمامية قيد الاستخدام.

نظرا لأن كاميرات الصور الشخصية مدسوسة بدقة في تلك الوحدة المنبثقة، فإن واجهة الهاتف هي في الأساس شاشة بالكامل.

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إنها شاشة Super AMOLED مقاس 6.44 بوصة مع لمسة في الأسفل، وماسحة ضوئية في الشاشة.

تتضمن المواصفات الأخرى معالج Qualcomm Snapdragon 675 وذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت وبطارية تبلغ 4100 مللي أمبير في الساعة.

على جانب البرنامج، تتضمن أبرز مميزات V17 Pro وضع لعبة مخصصا، إلى جانب ميزة غريبة تسمى Voice Changer، مما يسمح للاعبين بتغيير صوتهم أثناء اللعب.

يحتوي برنامج الكاميرا على العديد من الميزات لكل من الكاميرات الأمامية والخلفية، ووضع Night Selfie المخصص، ووضع تصوير الماكرو، وتحسينات AI المختلفة.

سوف يكون Vivo V17 Pro متاحا بألوان Crystal Black و Crystal Sky، وسيتم الإعلان عن السعر والتوفر في وقت لاحق.