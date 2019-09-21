كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| قارورة الماء الذكية “LARQ” تقتل الجراثيم بالأشعة فوق البنفسجية

متابعة-سنيار: LARQ هي زجاجة مياه ذكية مزودة بضوء UV-C قادر على قتل الجراثيم وتحييد ما يصل إلى 99.9999 ٪ من الجراثيم الضارة المسببة للرائحة وفقاً لمنشئيها.

ستحافظ زجاجة الماء الذكية على تنظيف الجراثيم تلقائيا حتى 6 ساعات يوميا بفضل تقنية التنظيف التي تعمل كل ساعتين للحفاظ على نظافة المياه والزجاجة.

أو يمكنك بدء العملية التي تستغرق 60 ثانية تقريبا عن طريق الضغط على الغطاء. “القضاء على الجراثيم الضارة والرائحة بلمسة زر واحدة.”

تشرح LARQ المزيد حول التقنية في قارورة الماء الذكية وأول نظام للتنظيف الذاتي في العالم: “تعد تقنية LARQ الخاصة”UV-C LED” المسجلة على براءة اختراع الأكثر تقدماً في العالم.

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ضوء الأشعة فوق البنفسجية 280 نانومتر مثالي للقضاء على الجراثيم، مما يؤدي إلى تفاعل كيميائي ضوئي يدمر الحمض النووي.

تبدأ أسعار زجاجة الماء الذكية “LARQ“من 95 جنيها أو 119 دولارا.