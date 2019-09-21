كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “DORY” طائرة مائية بدون طيار للصيد والاستكشاف

متابعة-سنيار: توجهت شركة رائدة في تصميم وتصنيع الطائرات المائية بدون طيار ومقرها الصين إلى كيك ستارتر هذا الشهر لجمع الأموال لتحويل أحدث طائرتها بدون طيار المائية الجديدة إلى الإنتاج.

تتيح لك كاميرا الطائرة بدون طيار FOV 100 درجة استكشاف العالم تحت الماء، وقد تم تزويد التصميم القوي بنظام الدفع الخماسي، ومستشعر الإضاءة ويمكن التحكم فيها باستخدام تطبيق الهاتف الذكي المصاحب الذي يتيح لك استخدام الطائرة بدون طيار لاستكشاف البحر، وتسجيل لقطات يمكن مشاركتها بسرعة على مجموعة متنوعة من شبكات التواصل الاجتماعي بما في ذلك Facebook و Instagram والمزيد.

يتوفر البث المباشر أيضا مما يسمح للطائرة بدون طيار التي تعمل تحت الماء بالتقاط الأسماك والحياة البرية تحت الماء.

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“CHASING DORY” هي أصغر وأذكى طائرة مائية بدون طيار، كما أن تركيبتها البديهية وطبيعتها القابلة للمشاركة تجعلها مفضلة لدى المغامرين المتعطشين والمسافرين الباحثين عن المتعة على حد سواء.

الطائرة بدون طيار سهلة الاستخدام للاستكشاف تحت الماء، وهي متاحة للدعم على Kickstarter، مع تعهدات تبدأ من 349 دولار أو ما يقرب من 279 £، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم في الشهر المقبل إذا نجحت حملتها علىKickstarter.