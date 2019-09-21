شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيكشفهم على حقيقتهم.. تطبيق مواعدة يحظر استخدام الفلاتر فى الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ أحد تطبيقات المواعدة خطوة جديدة وجرئية من خلال حظر الصور التي تم وضع الفلاتر عليها لمنع المستخدمين من استخدامها عند وضع صور تعبر عنهم، وللمساعدة في أن تكون الصور أكثر صدقًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وسيتم إزالة الصور التي تم تصفيتها بشكل كبير بواسطة الموقع كجزء من نظام الفحص الجديد الخاص به.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كشفت دراسة استقصائية أجريت على ضغوط المواعدة عبر الإنترنت أن 84 % من غير المرتبطين "السناجل" يتوقون إلى تجربة أكثر صدقًا على الموقع.

و قال أكثر من نصف المجيبين في الدراسة البالغ عددهم 2000 شخص، إنهم شعروا أنه يجب حظر الصور التي تمت وضع الفلاتر عليها بتطبيقات المواعدة والمواقع تمامًا.

فقد أصبحت قدرة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على تغيير مظهرهم أو تحسينه باستخدام الفلاتر شائعة من خلال التطبيقات المستندة إلى الصور مثل سنا بشات وانستجرام.

Advertisements

ويقوم تطبيق المواعدة حاليا بمراجعة حوالي 70 مليون صورة موجودة على الموقع الخاص بها، حيث كشف الموقع أن المستخدمين الذين لديهم صور بفلاتر تعتبر خرقًا للقواعد الجديدة سيتم إرسال إخطارات لهم، ومن المتوقع أن تكتمل العملية قبل نهاية العام.

ويحتوي موقع المواعدة الذى أجرى الدراسة على 150 مليون مستخدم مسجل في جميع أنحاء العالم ويجذب أربعة ملايين مستخدم نشط كل يوم.

وقال مؤلف الدراسة وعالم النفس السريري كورتني وارن، "يمكن لغير المرتبط اليوم أن يمارس أنشطته على الموقع بشفافية أكبر في المواعدة، وذلك من خلال معلومات صادقة ومباشرة من كل من الشركاء المحتملين، وكذلك في تقديمهم الذاتي".

وأضاف أن الحقيقة هي أن العازب يريد صورًا أكثر صدقًا للآخرين ولنفسه على تطبيقات المواعدة.