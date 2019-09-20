شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغير المناخ يتسبب فى موت وإصابة الآلاف بالولايات المتحدة فى عام واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن أزمة تغير المناخ خلفت وراءها آلاف الأشخاص أما في المستشفى أو موتى في الولايات المتحدة في عام واحد، فإن تغير المناخ لا يهدد بحرق كوكبنا فحسب، بل يهدد أيضًا صحة الإنسان بشكل مستمر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت دراسة حديثة، عن أن حوالي 900 حالة وفاة و21000 نقل في المستشفيات وتكلفة 10 مليارات دولار في تكاليف الرعاية الصحية مضافة إلى الخسائر التى تسببت فيها الأحداث الحساسة للمناخ في عام 2012 وحده بالولايات المتحدة.

تشير النتائج الجديدة إلى أن التغير المناخي ليس مجرد مشكلة بيئية، ولكنه يمثل حالة طوارئ كبرى للصحة العامة في الولايات المتحدة.

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وأجرى البحث فريق من الخبراء من جامعة كولومبيا، وجامعة كاليفورنيا ومجموعة الدفاع عن الموارد الطبيعية (NRDC)، وقد تم تحليل عشرة أحداث حساسة للمناخ التي ضربت 11 ولاية أمريكية في عام 2012 للدراسة التي نشرت في مجلة GeoHealth.

وفحص الفريق حرائق الغابات في كولورادو وواشنطن، وتلوث هواء الأوزون في ولاية نيفادا، والحرارة الشديدة في ويسكونسن، وتفشي الأمراض المعدية لمرض لايم الذي ينقله القراد في ميشيغان، وفيروس غرب النيل الذي ينقله البعوض في تكساس، والطقس القاسي في أوهايو، وآثار إعصار ساندي في نيو جيرسي ونيويورك، وحبوب اللقاح البلوط في ولاية كارولينا الشمالية، وازهار الطحالب الضارة على ساحل ولاية فلوريدا.