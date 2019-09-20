شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. مهمة "لونا 16" الفضائية تهبط على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط مسبار القمر "لونا 16" التابع للاتحاد السوفيتي على سطح القمر لأخذ عينة من التربة فى مثل هذا اليوم 20 سبتمبر ولكن من عام 1970، حيث أصبح بعد نجاحه فى إتمام المهمة أول مركبة فضائية آلية تعيد عينة من التربة القمرية إلى الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإنه بعد 4 أيام فقط من وصولها للقمر، كانت قد عادت المركبة القمرية إلى الأرض بعينة التربة، وتعد هذه المهمة نتاج محاولات عديدة باءت بالفشل، حيث حاول برنامج الفضاء السوفيتي وفشل خمس مرات في إعادة عينة من القمر.

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لونا 16

وفى حين كانت أول مركبة آلية تعيد عينة من سطح القمر للأرضـ إلا أنها كانت العينة القمرية الثالثة التي تم إحضارها إلى الأرض، حيث أن بعثات ناسا المأهولة Apollo 11 و Apollo 12 قد أحضرت بعض الصخور والتربة من القمر.

وهبطت مركبة لونا 16 على سطح القمر خبوطا ناعما، حيث استعاد 101 جرام من التربة القمرية.