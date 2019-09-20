شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسالة مسربة لـ"ناسا" تكشف فشلها فى رصد كويكب مر بجانب الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت رسائل البريد الإلكتروني الداخلية عن أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" قد فوجئت بالكويكب المسمى "2019 OK"، حيث لم يتم التقاط الكويكب الذي كان له مرور قريب بالأرض في يوليو الماضى، فقد تم إخبار الوكالة عن ذلك قبل ساعات فقط من مروره.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قد مر الكويكب على مسافة حوالي 40,400 ميلًا من الأرض، وكان أكبر كويكب مر على هذه المسافة منذ حوالي 100 عام.

وكشفت رسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها Buzzfeed News عن أحد موظفي ناسا يخبر الزملاء أن الكويكب تسلل عبر الشبكة، وكان بسرعة 55000 ميل في الساعة وقياس (57 مترًا × 130 مترًا).

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وتم تسمية الكويكب باسمه بناءً على تاريخ رصده في عام 2019، وO يتوافق مع النصف الثاني من يوليو، بينما تشير K إلى أنه كان الاكتشاف العاشر في فترة O.

وكشف Buzzfeed عن رسائل البريد الإلكتروني الداخلية من وكالة الفضاء بشأن التنبيه أيضًا على الكويكب بين الزملاء، وقال أحدهم، وهو من ضباط الدفاع عن الكواكب في ناسا ، ليندلي جونسون: "لأنه قد تكون هناك تغطية إعلامية غدًا، فإني أنبهك إلى أنه في حوالي 30 دقيقة، سيصل كويكب بحجم 57-130 مترًا إلى الأرض عند 0.19 مسافة فقط على سطح القمر (حوالي 48000) اميال)، وقد تم اكتشاف 2019 قبل حوالي 24 ساعة."

وكان المرصد في البرازيل أول من اكتشف الكويكب وقام بتنبيه الفريق في الولايات المتحدة، وبعد مرور الكويكب، حذر بيان إخباري من أنه كان يمكن أن يدمر منطقة تبلغ مساحتها 50 ميلًا والذى أطلق عليه "مدمر المدينة" لأنه قد يتسبب لضرر لمدينة كاملة، وهو أمر يحدث فقط مرة واحدة كل 3000 عام.