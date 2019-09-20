هواوي تعلن عن استراتيجية جديدة للحوسبة

أعلنت هواوي في مؤتمر “هواوي كونكت 2019” عن استراتيجيتها الجديدة للحوسبة، والتي تتميز بإطلاق نظام الخوادم الحوسبية الفريد من نوعه والذي أطلقت عليه اسم منظومة “أطلس 900 الحوسبية”، التي تعتبر أسرع مجموعة للتدريب على الذكاء الاصطناعي في العالم اليوم، وتفتح آفاق جديدة لمختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في حقول البحث العلمي والابتكار التجاري.

وقال كين هو، نائب رئيس مجلس إدارة هواوي: الحوسبة سوق ضخم تبلغ قيمته أكثر من تريليوني دولار أمريكي، لذا سنواصل الاستثمار اعتماداً على استراتيجيتنا التي تركز على أربعة محاور رئيسية تشمل رفع سقف معايير تصميم المعالجات، والاستثمار في المعالجات متعددة السناريوهات، ووضع أُطراً واضحة للأعمال، بالإضافة الى بناء نظام بيئي مفتوح.

استراتيجية هواوي للحوسبة:

تشهد الحوسبة تطوراً كبيراً وتغيراً من النماذج القائمة على قواعد محددة إلى النماذج الإحصائية التي تمثل الأساس الذي يقوم عليه تعلم الآلة.

ووفقاً لتقديرات هواوي، ستصبح الحوسبة الإحصائية خلال السنوات الخمس القادمة الاتجاه السائد في مجال الحوسبة، وستستأثر الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي بنسبة 80 في المئة من القوة الحاسوبية المستخدمة حول العالم.

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وللحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق، وضعت هواوي استراتيجية تركز على أربعة محاور رئيسية:

الابتكار في تصميم المعالجات:

أطلقت هواوي في العام الماضي نظام “دافنشي”، وهو نظام مبتكر للمعالجات يهدف إلى الإمداد بقوة حاسوبية هائلة بتكلفة مناسبة، وتواصل هواوي الاستثمار في الأبحاث الأساسية فيما يتعلق بهذا الصدد.

الاستثمار في المعالجات متعددة السناريوهات:

تملك هواوي مجموعة كاملة من المعالجات، وتشمل معالجات كونبنج للحوسبة متعددة الاستخدامات، ومعالجات أسيند للذكاء الاصطناعي، ومعالجات كيرين للأجهزة الذكية، ومعالجات هونغ هو للشاشات الذكية.

وضع أطر واضحة للأعمال:

لن تعرض هواوي معالجاتها للبيع المباشر، بل تعمل على توفيرها لعملائها في شكل خدمات سحابية، فيما يتم توفيرها لشركائها على شكل مكونات منفصلة مع إعطاء الأولوية لدعم لحلول المتكاملة.

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بناء نظام بيئي مفتوح:

خلال السنوات الخمس القادمة، ستضخ هواوي 1.5 مليار دولار في برنامج تمكين المطورين الخاص بها، وتهدف من خلال ذلك إلى توسيع نطاق البرنامج ليدعم خمسة ملايين مطور، وتمكين شركاء هواوي حول العالم من تطوير الجيل القادم من التطبيقات والحلول الذكية.

نظام أطلس 900 لتدريب الذكاء الاصطناعي:

يجمع أطلس ٩٠٠ بين قوة الآلاف من معالجات أسيند، إذ يستغرق 59٫8 ثانية فقط لتدريب شبكة (ResNet-50)، التي تمثل المعيار الذهبي لقياس أداء تدريب الذكاء الاصطناعي، وهو معدل أسرع من الرقم القياس العالمي السابق بعشر ثوانٍ.

ويتميز أطلس ٩٠٠ بقوة أداء فائقة في تدريب الذكاء الاصطناعي، ويوفر فرصاً جديدة لمختلف مجالات البحث العلمي والابتكار بما في ذلك علم الفلك، وتوقعات الأرصاد الجوية، والقيادة الذاتية وحتى التنقيب عن النفط.

كما نشرت هواوي أطلس ٩٠٠ على سحابة هواوي لتقديمها كخدمة جماعية، لتتيح بذلك قوة حاسوبية هائلة لمجموعة واسعة من عملائها في مختلف القطاعات، وتتيح هواوي هذه الخدمات بخصومات كبيرة للجامعات ومعاهد البحث العلمي على مستوى العالم.

وتحدث غاو وين، عضو الأكاديمية الصينية للهندسة، ومدير مختبر بنغ شينغ في المؤتمر حيث أطلع المشاركين على رسالة مختبر بنغ شينغ ورؤيته وسبل تعاونه مع هواوي لبناء أول نظام فائق للحوسبة يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويدعم نظام حوسبة إكساسكيل في الصين.

وستتعاون الشركتان معاً لبناء جيل جديد من المنصات الخاصة بأبحاث الذكاء الاصطناعي الأساسية والابتكار.

كما تحدث زينج يلاي، رئيس أعمال الحوسبة السحابية في هواوي، عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في سناريوهات مختلفة، وأشار إلى أن استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الصناعية تجاوز مرحلة سد الفجوة في مجال الأعمال وبات عاملاً رئيسياً في إعادة تشكيل مسيرة تحول الشركات إلى التقنيات الرقمية.

واختتم كين هو حديثه قائلاً: نعيش في عصر جديد نرى فيه اكتشافات جديدة كل يوم، وهناك الكثير من الفرص والإمكانات الواعدة التي لن تستطيع أي مؤسسة أن تستكشفها بمفردها، لذا، فقد أطلقنا شراكات تعاون جديدة كي نتمكن من استغلال هذه الفرصة التاريخية، ونرتقي بتقنيات الذكاء المتطورة إلى آفاق جديدة.

ويعتبر مؤتمر “هواوي كونكت 2019” حدثاً سنوياً بارزاً تنظمه هواوي للشركات التي تعمل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في شنغهاي من 18 إلى 20 سبتمبر، 2019.

ويقام المؤتمر هذا العام تحت عنوان “تقنيات الذكاء المتطورة”، ويهدف إلى توفير منصة مشتركة لعملاء هواوي وشركائها لاستكشاف الفرص الجديدة من أجل مستقبل ذكي.