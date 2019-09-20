إطلاق لعبة Call of Duty: Mobile للهواتف الذكية في الأول من أكتوبر‎

أعلنت Activision بالتعاون مع Tencent عن إطلاق لعبة (Call of Duty: Mobile) في الأول من شهر أكتوبر في الدول التي تدعم متجري تطبيقات جوجل بلاي وآب ستور.

وتُعد (Call of Duty: Mobile) بمثابة لعبة من منظور الشخص الأول، وتوفر لأول مرة على الإطلاق خرائط (Call of Duty) المفضلة لدى اللاعبين، ومنها سلسلتي (Modern Warfare) و (Black Ops)، بالإضافة إلى الأسلحة وشخصيات اللعبة المتنوعة لأول مرة بنسخة واحدة متكاملة خاصة بالهواتف الذكية.

وطور استوديو Timi في Tencent الحائز على الجوائز لعبة (Call of Duty: Mobile)، ونشرتها Activision، وهي لعبة مجانية متوفرة على الأجهزة التي تعمل بنظامي أندرويد وآي أو إس، ويتم إطلاق اللعبة بنسخة محلية وباللغة العربية.

وعلق كريس بلمر، نائب رئيس قسم ألعاب الهواتف الذكية في Activision قائلاً: نقوم بتوفير تجربة الشخص الأول الحماسية على الهواتف الذكية بأجواء لعبة (Call of Duty) الشهيرة لتكون بين يدي عشاقها.

وأضاف “جمعنا أفضل المزايا التي تقدمها لعبة (Call of Duty) بما فيها خرائط (Modern Warfare) مثل (Crash)؛ و (Crossfire)، وخرائط (Black Ops) مثل (Nuketown)؛ و (Hijacked) وغيرها الكثير لنقدم تجربة مشوقة ومتكاملة، واختبرنا اللعبة بشكل مكثف في مناطق محددة وساعدتنا الملاحظات والآراء التي تلقيناها في تطوير التجربة استعداداً لإطلاقها في الأول من أكتوبر القادم”.

ومن المفترض إطلاق لعبة (Call of Duty: Mobile) مع مجموعة من أنماط (Call of Duty) متعددة اللاعبين و (Battle Royale)، مع المزيد من الأنماط والمحتوى الإضافي والأحداث المميزة ذات الوقت المحدود وقوائم التشغيل التي ستتم إضافتها بشكل منتظم.

ويختبر اللاعبون في نسخة متعددة اللاعبين من لعبة (Call of Duty) تجربة قتال حماسية ومباشرة من منظور الشخص الأول في المراحل المفضلة لدى اللاعبين مثل (Team Deathmatch) و (Search and Destroy) و (Free-For-All) ضمن خرائط معروفة مثل (Nuketown) و (Crash) و (Hijacked) والمزيد.

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ويتم تصنيف اللاعبين خلال اللعبة لكسب شخصيات (Call of Duty) الكلاسيكية مثل (John “Soap” MacTavish) و (Simon “Ghost” Riley) من سلسلة (Modern Warfare)، بالإضافة إلى (Alex Mason) من سلسلة (Black Ops).

كما تتوفر الأسلحة وإمكانية كسب (scorestreaks) ومعدات إضافية لتجهيز وتخصيص عمليات التحميل ليستمتع اللاعبين بتجربة (Call of Duty) الأفضل على الإطلاق.

ويعد نمط (Battle Royale) أحد المراحل الفريدة في عالم (Call of Duty)، وتم تصميمه خصيصاً لنسخة (Call of Duty: Mobile).

وسيشترك في كل معركة في هذه المرحلة ما يصل إلى 100 مقاتل من أجل البقاء على قيد الحياة في خريطة صممت حصرياً لنسخة الهواتف الذكية التي تضم مواقع مختلفة من (Call of Duty) في الفرق الفردية أو الثنائية أو المؤلفة من أربعة لاعبين.

وسيتمكن اللاعبون من القتال على البر وفي البحر والجو باستخدام المركبات بما في ذلك مركبة النقل المؤتمتة وطائرة الهليكوبتر والطرّاد التكتيكي خلال بحثهم وكسبهم للمعدات والأسلحة من كافة مراحل السلسلة.

ويستطيع اللاعبون التسجيل وطلب لعبة (Call of Duty: Mobile) بشكل مسبق والاطلاع على أحدث الأخبار عبر موقع (Call of Duty: Mobile).