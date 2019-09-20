شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يزيل عددا من الصفحات المضللة فى إسبانيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى منشور عبر مدونتها الرسمية، عن حذفها لـ 100 صفحة وحساب ومجموعة على فيس بوك وانستجرام، بحجة أنها حسابات وهمية تتبع "الخداع" وذلك فى اسبانيا.

وأوضح فيس بوك فى منشوره أنه يعمل باستمرار على اكتشاف هذا النوع من الأنشطة وإيقافه، موضحا أنه يزيل هذه الصفحات والحسابات بناءً على سلوكهم، وليس المحتوى الذى نشروه، وفى هذه الحالة، فإن الأشخاص الذين يقفون خلف هذه الصفحات بالتنسيق مع بعضهم البعض واستخدموا حسابات مزيفة وكان ذلك هو أساس عمله.

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وأضاف فيس بوك:" بينما نحن نحرز تقدماً فى استئصال هذا الانتهاك، كما قلنا من قبل، فإنه يمثل تحديًا مستمرًا وعلينا باستمرار أن نحافظ على تقدمنا، وهذا يعنى بناء تكنولوجيا أفضل وتوظيف المزيد من الأشخاص والعمل بشكل وثيق مع خبراء إنفاذ القانون وخبراء الأمن والشركات الأخرى.

وقال فيس بوك أنه أزال 65 حساب من فيس بوك، و35 حساب من انستجرام للتورط فى سلوك غير منسق فى إسبانيا، حيث استخدم الأفراد وراء هذا النشاط حسابات مزيفة - تم تعطيل العديد منها بالفعل من قبل أنظمة فيس بوك ا الآلية - للتعليق على المحتوى والمنشورات الخاصة بهم وتضخيمها ونشرها بواسطة الآخرين.

و بينما تركز معظم هذا النشاط على تضخيم محتوى الآخرين، نشر بعض أصحاب الحسابات أيضًا أخبارًا وقضايا سياسية محلية ووطنية بما فى ذلك موضوعات مثل الانتخابات وحزب Partido الشعبى وانتقاد خصومه السياسيين، وعلى الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هويتهم، إلا أن تحقيق فيس بوك وجد روابط لأفراد مرتبطين بـ Partido Popular، بحسب فيس بوك.