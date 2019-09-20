بطء الكاميرا وتوقف التطبيقات.. ثغرات خطيرة بنظام تشغيل «آيفون» الجديد.. والدفاع الأمريكية تنصح موظفيها بعدم استخدامه

الموجز

مع الكشف عن هواتف آيفون الجديدة «11» و«11 برو»، تعرض نظام التشغيل «iOS 13» لسيل من الانتقادات التي وجهها مطورو أنظمة عالميين، نظرا لوجود ثغرات عديدة فيه.

فبحسب ما نقلت مجلة «فوربس» عن موقع «ذا فيرج» المتخصص بالأخبار التقنية، فقد اكتشفت الكثير من الثغرات في نظام التشغيل منها توقف التطبيقات بشكل مفاجئ، وتوقف إشارة تغطية شبكة الخلوي، فضلا عن بطء أداء الكاميرا، ومنح الصور الملتقطة والمخزنة تواريخ غير صحيحة.

وإلى جانب تلك المشكلات، اكتشف مطورون ثغرات خطيرة تتعلق بالرسائل الإلكترونية والتنبيهات، وخصوصا بالنسبة لموقع AppleVis والمخصص للمكفوفين، حيث وجدت مشكلات متعلقة بالإدخال بلغة «برايل».

وبدورها نشرت مجلة Inc، اليوم (الجمعة)، خبرا قالت فيه إن وزارة الدفاع الأمريكية نصحت موظفيها والمتعاقدين معها «بشدة» من الامتناع عن تنزيل نظام التشغيل الجديد، وذلك تفاديا للثغرات الموجودة فيه.

وتوقع باحثون أمنيون أن تتدارك شركة «أبل» الأمريكية الأخطاء والثغرات الموجودة في نظامها iOS 13، وذلك بطرح تحديث يحمل اسم iOS 13.1 وذلك مع نهاية الشهر الجاري.

وأطلقت شركة أبل نظام iOS 13، الذي قالت أنه يحتوي على عدة مزايا جديدة.

وقالت إنه سيكون نظام التشغيل iOS 13 متاحًا لأجهزة iPhone 6 فما فوق، وهو يحتوي على العديد من المزايا الجديدة، مثل تحرير الصور وتطبيقات الصحة وتعزيز الخصوصية على حد تعبيرها.

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ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يأتي إصدار نظام iOS 13 بعد فترة وجيزة من كشف أبل عن هاتفها الذكي iPhone 11، الذي من المقرر أن يصل إلى المتاجر غدًا الجمعة.

وقالت، إنها اهتمت بهذه المرة بتعزيز خصوصية المستخدمين بمنحهم مزيدًا من التحكم في بياناتهم، إذ سيظهر إشعار منبثق يطلب الإذن عندما يستخدم تطبيق موقعك في الخلفية.

سيعمل النظام أيضًا كجهة مراقبة عن طريق إخطار المستخدمين عند استخدام تطبيق لموقعك في الخلفية بإذن منهم أو بدونه.

وهناك عناصر تحكم تمنع التطبيقات من الوصول إلى موقعك دون إذن المستخدم أثناء اتصال الهاتف الذكي بشبكة Wi-Fi وبلوتوث.

يأتي النظام الجديد بمزايا إضافية للكاميرا، حيث يمكّن المستخدم من تعديل الإضاءة في وضع البورتريه لإنتاج صور احترافية.