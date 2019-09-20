تكنولوجيا: بعد إطلاقه.. العثور على ثغرات بنظام التشغيل iOS 13 الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أنه عقب إطلاق شركة أبل لأحد أنظمة تشغيلها للمستخدمين iOS 13 الجديد، واجه المستخدمين العديد من المشاكل بنظام التشغيل، بما في ذلك توقف التطبيقات بشكل مفاجئ، وتوقف إشارة تغطية شبكة الخليوى، فضلا عن بطء أداء الكاميرا، ومنح الصور الملتقطة والمخزنة تواريخ غير صحيحة.
وبحسب موقع Forbs الأمريكى، فقد عثر المطورين أيضا على ثغرات تتعلق بالرسال الإلكترونية والتنبيهات، خاصة بالنسبة لموقع AppleVis المخصص للمكفوفين، حيث عثروا على مشكلات متعلقة بالإدخال بلغة "برايل".
وفي نفس السياق، كشف تقرير لمجلة Inc، تقرير ذكرت فيه أن وزارة الدفاع الأميركية نصحت موظفيها والمتعاقدين معها بضرورة الامتناع عن تثبيت نظام التشغيل الجديد، وذلك لتجنب الثغرات الموجودة به، فيما توقع بعض الباحثين الأمنيين، أن تصلح أبل هذه الأخطاء والثغرات الموجودة في نظامها iOS 13، وذلك بطرح تحديث يحمل اسم iOS 13.1.
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