شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستثمر 2 مليار دولار فى مجال الطاقة المتجددة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جوجل اليوم عن عزمها إنفاق أكثر من 2 مليار دولار على البنية التحتية الجديدة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأوروبا.

ونقلاً عن موقع " انجادجيت" الأمريكي، ستعمل جوجل على زيادة مخزونها من الطاقة الشمسية بأكثر من 40%، إذ تعمل على عقد 18 صفقة جديدة للطاقة الشمسية والتي تبلغ طاقتها 1600 ميجاوات، وأكدت الشركة أنها ستصبح أكبر عملية شراء في تاريخ الشركة.

وبالإضافة إلى مخططات الشركة لزيادة الطاقة الشمسية، فهي تعمل أيضاً على زيادة استثمارات في مزارع الطاقة الشمسية في ولاية كارولينا الشمالية، ساوث كارولينا وتكساس، كما تستثمر في صفقة تكنولوجية مختلطة في شيلي تجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

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ويأتي إعلان جوجل قبل "المظاهرات المناخية العالمية"، ومن المتوقع أن يشارك مئات من موظفي شركات التكنولوجيا مثل Google و Microsoft و Amazon في الاحتجاج الذي سيحدث في 150 دولة على الأقل على مدار أسبوع.