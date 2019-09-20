شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب قد يزيل علامات التوثيق من بعض القنوات.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصة مشاركة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" عن توفير إصلاح كبير لبرنامج التحقق من القنوات التابع لها، والذى من شأنه أن يؤدي إلى فقدان عدد كبير من القنوات الأقل شهرة لعلامة "التوثيق" الخاصة بهم، بحسب ما نشره يوتيوب على مدونته الرسمية.

وفي السابق، كان يوتيوب، يتيح لأي قناة الحصول على علامة التوثيق بمجرد الوصول إلى 100 ألف مشترك، إلا أن الشركة قررت الآن إزالة هذا الشرط تماماً، وستركز على أسلوب اخر للتحقق من القنوات، حيث ستحصل القنوات على علامة التحقق بناءً على الأهمية، تماماً كالحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدلاً من أن يتم وضع علامة "صح" بجانب اسم القناة، سيستبدل يوتيوب هذا الأمر بخلفية رمادية على اسم القناة.

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ورغم أن يوتيوب لم يشر إلى كيفية التحقق من القنوات الآن، لكن التقارير تشير إلى أن الشركة قد تقوم باستخدام بعض الخوارزميات وبعض العناصر البشرية، لتأكيد ما إذا كانت قناة معينة تكون ذات أحقية للحصول على علامة التحقق أم لا.

ويري يوتيوب أن هذه الخطوة من شأنها تحسين مستوى ثقة المستخدمين في يوتيوب، وذلك من خلال عدم النظر إلى عدد المشتركين كمقياس للثقة، خاصة وأنه شرط يمكن التلاعب به بسهولة من خلال بعض البرمجيات، إذ يجب أن تكون هناك أدلة واقعية أكبر لشعبية هذه القنوات.