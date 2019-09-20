شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظف بفيس بوك ينتحر داخل مقر الشركة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتحر أحد موظفي فيس بوك بمقر الشركة في مدينة Menlo Park ضمن ولاية كاليفورنيا بعدما قفز من مكان مرتفع، حيث ذكر قسم الشرطة في المدينة أن سبب الوفاة هو انتحار الموظف بالقفز من الطابق الرابع من مبنى فيس بوك.

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، قال متحدث باسم فيس بوك في رسالة بريد إلكترونى: "لقد شعرنا بالحزن عندما علمنا أن أحد موظفينا توفي في مقر مينلو بارك في وقت سابق اليوم"، فيما تم إعلان وفاة الموظف في مكان الحادث، فيما تقول الشرطة إنه بعد التحقيقات الأولية، لا يشتبهون في أي خطأ.

ورد بيان صحفي صادر عن الشرطة "استجاب ضباط شرطة مينلو بارك وموظفو دائرة الحماية من الحرائق في مينلو بارك، وعندما وصلوا، وجدوا أن الضحية لا يستجيب وأنه فارق الحياة"، فيما قال متحدث باسم فيس بوك :"نحن نتعاون مع الشرطة في التحقيق وتقديم الدعم للموظفين، بينما يتم إخطار الأسرة، ليس لدينا معلومات لمشاركتها، ونأمل أن نقدم تحديثًا عندما نتعلم معلومات إضافية من تطبيق القانون ".

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يذكر أن الضحية كان يعمل كمهندس برمجيات ضمن فيس بوك كما ذكر أحد المقربين منه بعد الحادثة ونفت الشرطة أن يكون الضحية قد قتل بدلاً من انتحاره.