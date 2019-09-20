الهاتف Xiaomi Redmi 8A قادم في 25 سبتمبر مع بطارية بسعة 5000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Redmi 7A الذي تم الكشف عنه في شهر مايو الماضي سيحصل على خليفة له في الأسبوع المقبل، فقد أعلنت شركة Xiaomi أنها ستقوم بالكشف عن الهاتف Redmi 8A في الهند في اليوم 25 من شهر سبتمبر الجاري.

أكدت الشركة أيضًا أن الهاتف Redmi 8A سيضم بطارية بسعة 5000mAh مع العلم بأن الهاتف Redmi 7A الحالي يضم بطارية بسعة 4000mAh. وبالإضافة إلى ذلك، أعدت شركة Xiaomi صفحة للحدث على موقعها الرسمي في الهند، حيث أعلنت عن شحن أسرع وتصميم يقدم إحساسًا رائعًا أثناء مسك الجهاز، وكاميرات تتيح لك إلتقاط صور إحترافية.

Advertisements

تؤكد الصفحة أيضًا أن الهاتف Redmi 8A سيحصل على شاشة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي وإطار نحيف في الجوانب الثلاثة، وهناك أيضًا صورة تُظهر لنا الواجهة الخلفية للهاتف، وهي الصورة التي تتماشى مع ما رأينا على موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA.

لم تكشف لنا شركة Xiaomi عن أي معلومات أخرى حول المواصفات التقنية للهاتف Redmi 8A، ولكن كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA أن هذا الهاتف سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى بتردد 2.0GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 3GB و 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB أو 32GB أو 64GB، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية بدقة 12 ميغابكسل.

لا يزال يتعين علينا الإنتظار لنحو خمسة أيام قبل أن نرى شركة Xiaomi تزيح الستار رسميًا عن هذا الهاتف، ولكن توقع أن تكشف لنا شركة Xiaomi عن المزيد من الميزات حول الهاتف Redmi 8A قبل حلول ذلك الوقت.