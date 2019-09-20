شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفو مايكروسوفت يحتجون بسبب "تورط الشركة فى أزمة المناخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر موظفو شركة مايكروسوفت خطابًا احتجاجًا على عمل شركتهم مع شركات النفط، ويقولون إنهم "أصبحوا متواطئين" فى المساهمة فى تغير المناخ، وجاء فى بيان موظفين الشركة: “إذا أردنا إحداث تأثير حقيقي، فنحن جميعًا بحاجة إلى التعبئة والعمل معا والمطالبة بتغيير أساسى فى أولويات مايكروسوفت".

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فجاءت الرسالة عقب إعلان فى وقت سابق من هذا الأسبوع بأن مايكروسوفت ستشارك مع شركات النفط، بما فى ذلك Chevron، "لتسريع إنشاء تقنيات بتروتكية ورقمية مبتكرة"، حيث قال الموظفين بالشركة "لم يعد من الممكن لنا أن نتجاهل تواطؤ مايكروسوفت فى أزمة المناخ".

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وتأتى هذه الرسالة فى الوقت الذى يستعد فيه بعض العمال من جميع أنحاء العالم للإضراب عن العمل غدًا من أجل العمل على تغيير المناخ، فيما أعلن هذا الصباح، جيف بيزوس، الذى يواجه احتجاجات الموظفين، عن الخطوات التى ستتخذها أمازون لمكافحة تغير المناخ.