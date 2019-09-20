شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يلتقى ترامب.. ويؤكد: لن نبيع واتس آب وانستجرام بأى ثمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لفيس بوك دعوة أحد المشرعين الأمريكيين لتقسيم شركته، قائلاً إنه لن يبيع واتس آب أو انستجرام بأى ثمن، بحسب موقع toi الهندى.

فيما غرد السناتور جوش هاولى بأنه التقى زوكربيرج خلال زيارته لواشنطن العاصمة أمس الخميس، وطلب منه أن يبيع انستجرام وواتس آب، حيث قال فيها:"لقد انتهيت للتو من الاجتماع مع المدير التنفيذى لفيس بوك "مارك زوكربيرج"، ولقد تحديته أن يفعل شيئين لإظهار أن فيس بوك جاد فى التحيز والخصوصية والمنافسة أولهما هو بيع واتس آب وانستجرام والثانى هو السماح بتدقيق من جهات خارجية على الرقابة، إلا أن زوكربيرج قال لا لكليهما".

وأشار التقرير إلى أن زوكربيرج التقى أيضا الرئيس دونالد ترامب فى المكتب البيضاوي، حيث قال دونالد ترامب عبر فيس بوك، إنه "لقاء جيد مع مارك زوكربيرج فى المكتب البيضاوى اليوم"، مرفقا رسالته بصورة يتصافح فيها معه، إلا أنه لم يعط أى تفاصيل أخرى حول فحوى المحادثات.

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وكان زوكربيرج التقى مساء الأربعاء الماضى أعضاء آخرين فى الكونجرس خلال عشاء وفق ما قاله السيناتور الديمقراطى مارك وارنر، وغرد السيناتور قائلا "الطريق لا يزال طويلا أمامنا لكننى أقدر صراحته وأنه يأخذ هواجسنا على محمل الجد. آمل أن نتمكن من العمل معا لمواجهة هذه التحديات".

وقال وارنر إن زوكربيرج وأعضاء فى الكونجرس تطرقوا إلى "مواضيع كثيرة" وخاصة حماية البيانات الشخصية والشفافية والمضامين العنصرية وسبل التثبت بشكل أفضل من الهويات فضلا عن العملات المشفرة، فيما يعمل الكونجرس على تشريع يحمى خصوصية الأفراد بشكل أفضل حيال شركات الإنترنت العملاقة التى غالبا ما تشكل البيانات الشخصية مصدر عائداتها الرئيسي.