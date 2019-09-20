شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتيح للمستخدمين فى الولايات المتحدة واليابان إخفاء ردود التغريدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت شبكة تويتر للمستخدمين ميزة اختبارية جديدة، حيث أصبحت المنصة تتيح للمستخدمين فى الولايات المتحدة واليابان إمكانية إخفاء الردود المؤذية أو غير ذات الصلة على تغريداتهم، وذلك من أجل إثراء محادثات أكثر إيجابية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فغالبًا ما يخفى الأشخاص الردود التى يعتقدون أنها غير ذات صلة أو مسيئة أو غير مفهومة، فيما قال تويتر فى منشور له "مع هذا الاختبار، نريد أن نفهم كيف تتغير المحادثات على تويتر إذا كان الشخص الذى يبدأ محادثة يمكنه إخفاء الردود"، ويأتى ذلك فى الوقت الذى تخضع فيه منصة التدوين المصغر للتدقيق لفعل المزيد لمكافحة سوء المعاملة والتحرش على المنصة الخاصة بها.

ولإخفاء الرد، يمكن الآن للمستخدمين فى الولايات المتحدة واليابان الضغط على سهم لأسفل رمادى فى الزاوية اليمنى من تغريدة ثم الضغط فوق خيار يقول "إخفاء الرد"، ويمكن للمستخدمين أيضًا إخفاء الرد وسوف تشير أيقونة أسفل يمين تغريدة إلى ما إذا كان قد تم إخفاء أى ردود أم لا.

كذلك فإن منصة تويتر تضم مميزات أخرى مثل حظر وفلاتر الكلمات الرئيسية والحسابات، فضلا عن عوامل تصفية الإشعارات للمستخدمين على مستوى العالم، وقال تويتر: "رأينا أن الناس كانوا أكثر عرضة لإعادة النظر فى تفاعلاتهم، وأضافت شبكة التغريدات أن 27% من الأشخاص الذين خبأوا تغريداتهم قالوا إنهم سيعيدون النظر فى كيفية تفاعلهم مع الآخرين فى المستقبل".