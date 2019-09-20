شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. استخدام هاتفك فى الحمام يصيبك بالبواسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما يلجأ المستخدمون خلال ذهابهم إلى الحمام لاصطحاب هواتفهم الذكية معهم لتمضية الوقت، إلا أن هذه العادة المغرية قد تسبب مشاكل صحية خطيرة، كما حذر الأطباء، وعلى وجه الخصوص، يقولون إن هذا قد يصيب المستخدمين بالبواسير.

وبحسب موقع "ميرور" البريطانى فإن هذه المشكلة تنتج عن الجلوس على قاعدة المرحاض لفترة طويلة جدا، والتى يكون السبب فيها استخدام الهاتف، خاصة لتصفح الأخبار، حيث اعترف 57% من البريطانيين باستخدام هواتفهم فى المرحاض فى استطلاع أجرته YouGov حديثًا - وقال 8% إنهم "يفعلون ذلك" دائمًا.

وفى حديثها إلى The Sun، قالت الدكتورة سارة جارفيس، طبيبة الصحة العامة والمديرة الإكلينيكية: "الإمساك والإجهاد خلال عملية البراز عامل خطر رئيسى للبواسير، كذلك فإن الحمل والسعال المزمن وتقدم السن من الأسباب"، وأضافت "لكن الأمر كذلك أيضًا بالنسبة للهواتف الذكية، فالجلوس لفترة طويلة على الحمام قد يؤدى إلى الإصابة بها".

كما نصحت الدكتور جارفيس أنه للمساعدة فى تجنب الإصابة بالبواسير، ضرورة ترك هاتفك وعدم اصطحابه فى دورة المياه.