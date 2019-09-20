شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تطالب شركات التكنولوجيا بحماية حماية خصوصية المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب وزير تكنولوجيا المعلومات الهندى شركات التكنولوجيا بضرورة حماية خصوصية المستخدمين، وأن تمنع إساءة استخدام منصاتها، متحدثا عن وضع الحكومة الهندية قانون خصوصية البيانات، وسعيها إلى دفع الشركات لتخزين المزيد من البيانات محليا.

وبحسب موقع toi الهندى فأوضح وزير المعلومات والتكنولوجيا "رافى شانكار براساد" أنه يريد أن يتمكن الهنود من الوصول إلى المزيد من منصات التكنولوجيا، لكنه قال إن هذا يجب ألا يقوض خصوصية المستخدمين، حيث قال براساد للمديرين التنفيذيين فى الصناعة فى تجمع نظمته شركة جوجل: "لدى تحذير واحد فقط - يجب أن يكون آمنًا، ويجب أن يحمى حقوق الخصوصية للفرد ويجب عليكم بذل جهود إضافية حتى لا يسىء المستخدمون استخدام النظام".

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ومع وجود 1.5 مليار شخص، واستهلاكهم الهائل لبيانات الهواتف المحملة، فإن الهند تحولت إلى سوق نمو رئيسى لعمالقة التكنولوجيا فى الولايات المتحدة، مثل جوجل وفيس بوك وأمازون، كذلك فإن الهند أجبرت بالفعل شركات الدفع الأجنبية مثل Mastercard Inc و Visa Inc على تخزين البيانات محليًا.

وتشعر شركات التكنولوجيا بالقلق من أن حملة الحكومة لتصعيد التدابير الرامية إلى تعزيز تخزين البيانات المحلية ستزيد من تكاليف الاستثمار، حيث قالت جوجل خلال هذا الحدث إنها أطلقت ميزة جديدة للبحث عن الوظائف على منصة Google Pay الخاصة بها، والتى يستخدمها 67 مليون شخص فى الشهر وتتنافس مع Paytm المدعومة من SoftBank وPhoneMe في Walmart Inc.

كذلك فقد وسعت جوجل أيضًا من خدمة المساعد الصوتى القائم على الذكاء لتشمل الهواتف من خلال الشراكة مع واحدة من أفضل شركات الاتصالات فى الهند فى بلد يستخدم فيه أكثر من 300 مليون جهازًا من الجيل الثانى.