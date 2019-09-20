فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما أعلنت عنه في مؤتمرها السنوي للمطوري WWDC 2019 الذي أقيم في شهر يونيو الماضي مع مجموعة من الميزات الجديدة، بما في الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل، وخدمة Apple Arcade، والعديد من الميزات الجديدة الأخرى، فقد بدأت شركة آبل الآن بإصدار تحديث iOS 13 بشكل رسمي لكافة ملاك الأجهزة المتوافقة. وفي حالة إذا كنت مهتمًا، فبإمكانك معرفة المزيد حول نظام iOS 13 الجديد في هذه المقالة المفصلة هنا.
تحديث iOS 13 الجديد متوافق مع 15 جهازًا، بما في ذلك :
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- iPod touch 7th gen
وبالإضافة إلى نظام iOS 13، فقد قامت شركة آبل كذلك اليوم بإصدار تحديث WatchOS 6 لكل من Apple Watch Series 3 و Apple Watch Series 4. أما بخصوص Apple Watch Series 1 و Apple Watch Series 2، فهي ستحصل على هذا التحديث في وقت لاحق من خريف هذا العام.
أما وقد قلنا ذلك، فسوف تقوم شركة آبل كذلك بإصدار تحديث iPadOS و iOS 13.1 في اليوم 24 سبتمبر، وهو ما يعني قبل ستة أيام من التاريخ المحدد سابقًا.
كانت هذه تفاصيل خبر آبل تبدأ رسميًا بإصدار تحديثات iOS 13 و WatchOS لكافة أجهزتها المتوافقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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