فيفو تكشف عن هاتف بكاميرا أمامية منبثقة مزدوجة

كشفت شركة فيفو Vivo الصينية لصناعة الهواتف عن هاتفها الذكي الجديد (Vivo V17 Pro)، والذي يأتي مع كاميرا أمامية منبثقة مزدوجة، والمصنع من الألومنيوم والزجاج بزوايا مستديرة.

ويأتي الهاتف مزودًا بشاشة (Super AMOLED) تدعوها فيفو (Ultra FullView) بقياس 6.44 إنشًا، وبدقة 1080×2400 بيكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع 20:9.

وتيح الكاميرا المنبثقة لشركة فيفو تقديم شاشة بدون حواف كبيرة أو نتوء كبير، حيث تأتي الشاشة مع قارئ لبصمات الأصابع مدمج تحتها، ولا تتضمن أي نتوء في الجهة العلوية.

وتتكون الكاميرا الأمامية من عدسة أساسية بدقة 32 ميجابيكسل، وعدسة واسعة الزاوية بمجال رؤية 105 درجة بدقة 8 ميجابيكسل،

ويحتوي القسم المتضمن للكاميرا المنبثقة على سماعة الأذن وإضاءة الفلاش، والتي تُطلق عليها فيفو اسم (Selfie Softlight)، لمساعدتك على التقاط صور شخصية أفضل في الإضاءة المنخفضة.

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وهناك ميزة يُطلق عليها اسم (Night Selfie) تجمع بين إطارات متعددة للحصول على نتائج أفضل في الليل.

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وبالانتقال إلى الجهة الخلفية، فإن هناك كاميرا رباعية، بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابيكسل بمستشعر (Sony IMX582)، وعدسة تقريب بدقة 13 ميجابيكسل بقدرة تقريب 2X، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة استشعار عمق بدقة 2 ميجابيكسل.

ويمكن أيضًا استخدام العدسة الواسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل لالتقاط لقطات الماكرو للكائنات بدءًا من 2.5 سنتمتر.

ويحتوي هاتف (Vivo V17 Pro) من الداخل على معالج (Snapdragon 675)، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

وهناك واجهة المستخدم (Funtouch OS 9.1) القائمة على نظام التشغيل أندرويد باي 9.0، والتي تأتي مع ميزات، مثل (Multi-Turbo) الذي يعد بتسريع أوقات التشغيل بنسبة 25 في المئة وأوقات الاستيقاظ بنسبة 9 في المئة؛ ووضع الألعاب (Game Mode) الذي يكتم بشكل مؤقت الرسائل والتنبيهات.

ويأتي هاتف (Vivo V17 Pro) بألوان (Crystal Black) و (Crystal Sky)، مع بطارية بسعة 4100 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 18 وات.

ويبلغ سعر الهاتف 420 دولارًا، على أن يبدأ بيعه في الهند اعتبارًا من 27 سبتمبر عبر الموقع الرسمي لشركة فيفو، مع توقع وصوله إلى أسواق أخرى في وقت لاحق.