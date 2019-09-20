شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تفرض غرامة على جوجل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية فى روسيا، أنها غرمت شركة جوجل نحو 100 ألف روبل روسى (حوالى 1560 دولارًا) لتوزيعها إعلانات للخدمات المالية من قبل Ali Trade، وهى شركة قالت إنها لا تملك الترخيص المطلوب لمثل هذا النشاط.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقد فرضت روسيا غرامة على جوجل فى عدة مناسبات فى السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الغرامات فى العادة لا تكون إلا مبالغ صغيرة، حيث سبق وأن فرضت غرامة قدرها 700 ألف روبل على جوجل فى يونيو الماضى، بسبب فشلها فى إزالة الإدخالات من نتائج البحث التى تعتقد موسكو أنها تحتوى على معلومات غير قانونية.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، قالت وكالة مراقبة الاتصالات الحكومية Roskomnadzor إن جوجل سمحت بالإعلانات السياسية خلال الانتخابات الإقليمية فى 8 سبتمبر على الرغم من مطالبتها بحظر مثل هذه الدعاية.