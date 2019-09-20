أمازون تجلب خيار الدفع النقدي للطلبات عبر الإنترنت

أعلنت شركة أمازون عن ميزة (Amazon PayCode)، والتي تتيح للمتسوقين شراء شيء ما عبر الإنترنت والدفع نقدًا في واحد من 15 ألف موقع من مواقع ويسترن يونيون (Western Union)

وتراهن عملاقة التسوق عبر الإنترنت على أن بعض العملاء يفضلون استخدام خيار الدفع النقدي مقابل المشتريات عبر الإنترنت، لذا، فإنها تحاول تسهيل عملية الدفع نقدًا مقابل المشتريات.

وقالت الشركة: إن هذه الميزة متاحة حاليًا في 19 دولة، بما في ذلك الأسواق الناشئة التي يكون فيها الدفع نقدًا أكثر شيوعًا، لكنها ستبدأ بالظهور في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، ولدى عملاء (Amazon PayCode) مدة 48 ساعة لإجراء الدفع.

وتتوفر ميزة (Amazon PayCode) في تشيلي؛ كولومبيا؛ هونغ كونغ؛ إندونيسيا؛ كينيا؛ ماليزيا؛ بيرو؛ الفلبين؛ تايوان؛ تايلاند؛ الأوروغواي؛ بربادوس؛ كوستاريكا؛ كازاخستان؛ جزر مارشال؛ موريشيوس؛ بالاو؛ تنزانيا.

وبدلاً من استخدام بطاقة مصرفية للدفع مقابل عمليات الشراء عبر الإنترنت، يمكن للمتسوقين اختيار خيار (Amazon PayCode)، بحيث يحصلون على رمز استجابة سريع، والذي يأخذونه إلى (Western Union) لدفع ثمن العناصر التي يرغبون في شرائها.

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كما كشفت أمازون عن توفر خدمة (Amazon Cash) – وهي وسيلة للمستخدمين لتحويل الأموال إلى رصيد أمازون الخاص بهم، حتى يتمكنوا من إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت لاحقًا – في أكثر من 100 ألف موقع عبر الولايات المتحدة.

وقال بن فولك Ben Volk، مدير المدفوعات في أمازون: أخبرنا العملاء أنهم يفضلون الدفع نقدًا، وإلى جانب (Western Union)، فإن بإمكاننا تقديم المزيد من خيارات التسوق للعملاء، مما يتيح لهم الدفع مقابل مشترياتهم عبر الإنترنت بطريقة ملائمة لهم.

ومن المرجح أن يستمر معظم متسوقي أمازون باستخدام المدفوعات عبر الإنترنت، فإن خيارات الدفع نقدًا تساعد أولئك الذين ليس لديهم حساب مصرفي أو لا يمكنهم الوصول إلى النظام المصرفي التقليدي.

وبالرغم من ارتفاع المدفوعات عبر الإنترنت، إلا أن المدفوعات النقدية ما تزال وسيلة دفع رائدة في الولايات المتحدة في العام الماضي، فقد استخدم 79 في المئة من المستهلكين النقد للشراء، وذلك وفقًا لمدير المدفوعات في أمازون.