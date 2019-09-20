اكتشاف واجهة مستخدم علامات آبل Apple Tags

أوضحت لقطات شاشة جديد علامة تبويب “العناصر” الجديدة التي تطورها آبل لتطبيق (Find My) في (iOS 13)، مع الإشارة إلى أن علامة التبويب هذه لا تتوفر في النسخة العامة من تحديث (iOS 13) الجديد.

وعلى غرار علامات التبويب “الأشخاص” و “الأجهزة” الموجودة في تطبيق (Find My)، فإن علامة التبويب “العناصر” تعرض خريطة في الأعلى وقائمة من العناصر المرتبطة بحساب (Apple ID) للمستخدم في الأسفل.

ومن المفترض نقل علامة التبويب (Me) الموجودة في تطبيق (Find My) وإعادة تموضعها على شكل صورة رمزية تحوم فوق الخريطة في جميع علامات التبويب.

وسيتم دمج علامة تبويب “العناصر” الجديدة مع علامات تتبع العناصر من آبل (Apple Tags)، والتي يطلق عليها داخليًا اسم (B389)، وتشير التسريبات السابقة إلى أن (B389) هو جهاز تتبع لاسلكي يشبه متعقب شركة Tile من حيث الشكل والوظيفة.

ومن خلال النقر على زر إضافة في علامة التبويب، سيتمكن المستخدمون من تتبع موقع العناصر المرتبطة بما يسمى علامات آبل (Apple Tags) مباشرةً داخل تطبيق (Find My).

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

وتطلب علامة التبويب من المستخدمين وضع علامة على العناصر اليومية باستخدام (B389) من أجل عدم فقدها مرة أخرى، مما يوضح أن آبل تعمل على منافس لمتتبع شركة Tile.

ويتلقى مستخدمو آيفون إشعارًا عندما يتم فصلهم عن عنصر محدد مرتبط بعلامة خارج نطاق آيفون المقترن، وذلك وفقًا للتعليمات البرمجية الموجودة في البنية الداخلية لنظام التشغيل (iOS 13).

ويمكن للمستخدمين النقر فوق زر في تطبيق (Find My)، مما يؤدي إلى بدء العلامة المرتبطة بالعنصر بالرنين بصوت عالٍ لمساعدتهم في تحديد موقع العنصر المفقود.

وفي حال لم يتمكن المستخدم من العثور على عنصر ما، فيمكنه وضع العلامة المرتبطة بالعنصر في “الوضع المفقود”، بحيث إذا صادف مستخدم آيفون آخر العنصر المفقود، فسيتمكن من رؤية معلومات الاتصال بمالك العنصر والتواصل معه عبر الهاتف أو الرسائل النصية، مع تنبيه صاحب العنصر فورًا.

ويمكن تحديد “المواقع الآمنة”، بحيث لن يتم تنبيه المستخدم إذا تم ترك عنصر في مواقع معينة، وسيكون بإمكان المستخدمين أيضًا مشاركة موقع العناصر مع الأصدقاء وأفراد الأسرة، وذلك وفقًا للبنية الداخلية لنظام (iOS 13).