شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة .. ناسا تكشف عن شعار محطة الفضاء القمرية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز جونسون الفضائي التابع لوكالة ناسا في هيوستن عن شعار برنامج البوابة القمرية الجديدة، التي يشار إليها أحيانًا باسم Lunar Gateway، وهى أحد مكونات مهمة أرتميس التابعة لوكالة ناسا، والتي تركز على هبوط رواد الفضاء الأمريكيين، بمن فيهم أول امرأة، إلى القمر بحلول عام 2024.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كتب ديبثي كوليجي، استراتيجي الاتصالات، "إن الشعار يعد نظرة جريئة تتماشى بشكل كبير مع علامة مهمة أرتميس، حيث يرمز الشعار إلى جهود ناسا للتقدم إلى القمر وإلى المريخ".

وتعد البوابة القمر بمثابة محطة طريق بين الأرض ومدار القمر وسطحه، وستكون المحطة الفضائية ميناء لرسو السفن الفضائية القادمة وتعود إليها، وكذلك نقطة التقاء لوحدات القمر التي تهبط وتصعد من القمر.



شعار البوابة القمرية

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كما تم التخطيط للبوابة في مدار بيضاوي الشكل للغاية غريب الأطوار حول القمر لتمكين الوصول إلى مجموعة واسعة من المناطق على السطح أدناه، بما في ذلك هدف ارتميس في القطب الجنوبي للقمر.

ويمثل الشعار الجديد المدار البيضاوى، ومسار أحمر داخل قوس يدل على دور البوابة في تمهيد الطريق من القمر إلى المريخ.

وترمز ستة نجوم بيضاء يرسمون خلفية الشعار الأزرق الداكن إلى مهام أبولو الستة التي كانت لأول هبوط للبشر على سطح القمر بين يوليو 1969 وديسمبر 1972.

وتم الكشف عن شعار البوابة مع الإعلان عن موقع ويب داخلي جديد، والذي سيضم كافة المعلومات المتعلقة بمكونات البوابة القمرية لموظفى ناسا.