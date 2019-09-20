فيسبوك تجلب إعلانات الواقع المعزز في خريف 2019

أعلنت فيسبوك أنها ستطلق على نطاق واسع ثلاث نماذج إعلانية جديدة على منصتها، بدءًا من استطلاعات الرأي والإعلانات القابلة للتشغيل في خدمة خلاصة الأخبار للأجهزة المحمولة متبوعة بإعلانات الواقع المعزز (AR) في مرحلة تجريبية على مستوى العالم هذا الخريف.

وتأتي النماذج الجديدة بعد أشهر من إطلاق فيسبوك ملصقات استطلاع الرأي لإعلانات ميزة قصص إنستاجرام.

وظهرت الإعلانات القابلة للتشغيل، وهي منتج فيديو تفاعلي يتيح للمستخدمين تثبيت التطبيقات وتجربتها قبل شرائها، لأول مرة في مؤتمر الألعاب (ChinaJoy) في شهر أغسطس 2018.

أما بالنسبة لإعلانات الواقع المعزز (AR)، فقد اختبرتها مجموعة مختارة من المعلنين منذ كشفت عنها فيسبوك في عام 2018 ضمن مؤتمر مطوريها السنوي (F8).

وتُعد استطلاعات الرأي من الأشياء المهمة، وذلك وفقًا لموقع فيسبوك، الذي يدعي أن إعلانات استطلاعات الرأي قد زادت من الوعي بالعلامة التجارية مقارنة بإعلانات الفيديو في 5 من أصل 9 دراسات لزيادة جماهيرية العلامة التجارية.

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وتشير الشركة بالنسبة إلى إعلانات الواقع المعزز أن نسبة 63 في المئة من مستخدمي الإنترنت الذين شملهم الاستطلاع يقولون: إنهم جربوا تجربة واقع معزز تم إنشاؤها بواسطة علامة تجارية، كما تعزز العروض التوضيحية المشاركة أيضًا.

وتقول شركة Warner Brothers: إن إعلان استطلاع الرأي لتطبيق لعبة (Game of Thrones) قد زاد من عمليات التثبيت بنسبة 87.5 في المئة.

في حين أفادت شركة Uber India أن الإعلانات القابلة للتشغيل لترويجها لنهائيات كأس العالم للكريكيت 2019 شهدت زيادة بنسبة 10 في المئة في معدل النقر، وتدعي شركة Bobbi Brown Cosmetics – التي اختبرت إعلانات AR – أن مشتريات مواقع الويب قد تضاعفت.

يذكر أن فيسبوك قد كسبت 16.6 مليار دولار من إيرادات الإعلانات للربع الثاني من عام 2019، بزيادة قدرها 28 في المئة على أساس سنوي.

وانخفض متوسط ​​سعر الإعلان عبر الخدمات بنسبة 4 في المئة خلال هذا الربع، في حين ارتفع عدد مرات ظهور الإعلانات بنسبة 33 في المئة، وجاءت ما نسبته 94 في المئة (15.6 مليار دولار) من عائدات الإعلانات على فيسبوك من إعلانات الجوال.