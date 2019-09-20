مقارنة شاملة بين هاتفي iPhone 11 Pro وiPhone XS.. هل الأمر يستحق الترقية؟

تعتبر هذه الأيام هي موسم إطلاق هواتف آيفون الجديدة، التي أعلنت عنها آبل يوم 10 سبتمبر الماضي في حدثها السنوي؛ وهي: iPhone 11، وiPhone 11 Pro، وiPhone 11 Pro Max.

اتبعت آبل هذا العام خطة العام الماضي نفسها في إطلاق الهواتف الجديدة، ولكنها هذا العام غيرت خطة الترويج حيث تقوم الآن بالترويج لهاتف iPhone 11 الأرخص سعرًا – وهو مجرد تحديث لهاتف العام الماضي iPhone XR – على أنه هاتف آيفون الرائد لعام 2019، بينما كان iPhone XS في العام الماضي هو هاتف آيفون الرئيسي.

ويرجع ذلك إلى النجاح الذي حققه هاتف iPhone XR، حيث باعت منه آبل أعداد أكبر من أي هاتف آيفون آخر على مدار 12 شهرًا الماضية.

يبدو أن هاتف iPhone 11 Pro يعتبر ترقية صغيرة من هاتف iPhone XS العام الماضي، فمن النظرة الأولى للهاتفين ستواجه صعوبة في تمييز الفرق ما لم تقلب الهاتف الجديد على الجهة الخلفية، وترى الكاميرا الخلفية الثلاثية الجديدة في الزاوية اليسرى.

ولكن كعادتها ركزت آبل على ترقية المعالج إلى معالج A13 Bionic الجديد، وهو بالفعل يعتبر ترقية كبيرة، بالإضافة إلى زيادة عمر البطارية، وإضافة بعض الميزات الجديدة للكاميرا، خلاف ذلك؛ يمكنك اعتبار هواتف Pro لهذا العام مماثلة تقريبًا لهواتف XS للعام الماضي.

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وبناءً عليه إذا كان لديك هاتف iPhone XS، فسيكون قرار الترقية صعبًا، لذلك سنستعرض اليوم جميع أوجه المقارنة التي يجب مراعاتها قبل طرح iPhone 11 Pro للبيع اليوم 20 سبتمبر.

1- التصميم:

لا يوجد فرق في التصميم بين الهاتفين؛ في الجهة الأمامية لن تجد أي اختلاف، حيث تشغل الشاشة معظم الجهة الأمامية مع وجود نتوء في الأعلى مدمج به الكاميرا الأمامية، وسماعة صغيرة.

ولكن ستجد الاختلاف في الجهة الخلفية حيث أصبحت الكاميرا ثلاثية العدسات، وتقول آبل أنها في iPhone 11 Pro استخدمت الزجاج المركب غير اللامع والأكثر متانة مقارنة بالزجاج المُستخدم في هاتف iPhone XS.

ومن حيث الألوان؛ يتوافر هاتف iPhone 11 Pro الجديد بأربعة خيارات لونية وهي: الفضي، والذهبي، والرمادي، بالإضافة إلى الخيار الجديد الأخضر الليلي.

بينما يتوافر هاتف iPhone XS بثلاث خيارات لونية فقط؛ وهي: الرمادي، والفضي، والذهبي.

الشاشة:

يأتي هاتف iPhone 11 Pro بشاشة مُحسنة من نوع OLED تطلق عليها آبل اسم (Super Retina XDR) ، بمقاس 5.8 بوصات، وبدقة 2436 × 1125بكسلًا، وبكثافة 458 بكسلًا في البوصة الواحدة.

في حين يحمل هاتف iPhone XS الشاشة نفسها من حيث المقاس، والدقة، ولكن الاختلاف في الحد الأقصى للسطوع الذي ساعد في تقليل استهلاك البطارية بنسبة 15%.

الحد الأقصى للسطوع في شاشة iPhone 11 Pro أصبح 800 شمعة/المتر المربع (القيمة القياسية)، بينما كان في شاشة (آيفون إكس إس) 625 شمعة/المتر المربع فقط، لذلك أطلقت آبل على الشاشة العام الماضي اسم OLED Super Retina HD.

الأداء:

قد نجد هنا نقطة الاختلاف الأهم بين الهاتفين؛ حيث يعمل هاتف iPhone 11 Pro بأحدث معالجات آبل A13 Bionic؛ الذي يرتكز على التعلم الآلي في كل أجزائه، ويدعم الجيل الثالث من المحرك العصبي Neural Engine، ويقدم هذا المعالج أداء أفضل بنسبة 20%، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 40% عن معالج A12 Bionic الأقدم الذي يعمل به هاتف iPhone XS.

الكاميرا:

أعلنت آبل أن هاتف iPhone 11 Pro موجه لمحبي التصوير بفضل الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4، ونطاق رؤية عريض 120 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثالثة: عدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.0.

تتيح لك هذه الكاميرا التقاط مشاهد بزاوية أوسع حتى أربع مرات، والحصول على صور في غاية الجمال حتى في الإضاءة الخافتة للغاية، مع إمكانية تصوير الفيديو بأعلى جودة ممكنة في هاتف ذكي.

بالإضافة إلى تطوير نظام الكاميرا في آيفون 11 برو، عملت آبل أيضًا على تطوير البرمجيات المسؤولة عن عمل نظام الكاميرا، فمن أهم ميزات نظام الكاميرا الجديد أنه يوفر قدرة أكبر بنسبة 40‏% لإلتقاط الضوء مع الكاميرا المقربة للمسافات لتحسين جودة التصوير في ظروف الإضاءة الضعيفة، وفلاش True-Tone أكثر سطوعًا بنسبة نسبة 36‏% مع التزامن البطيء‏، و6 تأثيرات إضاءة في نمط بورتريه، بالإضافة إلى ميزة التثبيت البصري للصور OIS‏.

لا يزال لدى iPhone XS كاميرا ثنائية العدسات الأساسية: عدسة واسعة بدقة 12 ميجابيسكل، والثانية: عدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل، ولكنه يفتقر إلى وجود عدسة واسعة للغاية وأنماط الكاميرا الجديدة.

كما تحتلف الكاميرا الأمامية في الهاتفين، فهاتف iPhone 11 Pro يضم كاميرا أمامية أقوى بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K. في حين يضم هاتف iPhone XS كاميرا أمامية بدقة ميجابكسل فقط، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل.

البطارية:

عمر البطارية في iPhone 11 Pro أطول بحوالي أربع ساعات من عمر بطارية iPhone XS، حيث وصفت آبل هذه الترقية بأنها “أكبر قفزة في عمر البطارية على الإطلاق”.

كما يأتي الهاتف الجديد مزودًا بشاحن أسرع بقوة 18واطًا، والذي يمكنه شحن هاتفك بنسبة 50% خلال 30 دقيقة فقط، بينما يأتي جهاز iPhone XS مزودًا بشاحن تقليدي بقوة 15واطًا فقط.

ميزات أخرى:

1- يحتوي هاتف iPhone 11 Pro على ميزة اللمس الجديدة (Haptic Touch)، مقارنةً بميزة اللمس الثلاثي الأبعاد (3D Touch) في هاتف iPhone XS.

قدمت آبل ميزة اللمس الثلاثي الأبعاد (3D Touch) على أجهزتها لبضع سنوات كوسيلة لزيادة الإنتاجية: بدلاً من الاضطرار إلى فتح التطبيق يمكنك الضغط باستمرار لفتح قائمة مختصرة، وقد وفرت 3D Touch مستويات مختلفة من الاستجابة استنادًا إلى مقدار الضغط الذي يقوم به المستخدمون، مما أدى إلى التمييز بين اللمسة القوية، والنقرة الخفيفة.

الجديد هذا العام أن Haptic Touch سوف تستجيب لطول الضغط، وليس قوته.

2- تحسين ميزة مقاومة المياه:

هاتف iPhone 11 Pro مقاوم للماء حتى عمق أربعة أمتار لمدة 30 دقيقة، مقارنةً بالمقاومة حتى عمق مترين لمدة 30 دقيقة في هاتف iPhone XS.

السعر:

يبدأ سعر هاتف iPhone 11 Pro من 999 دولارًا للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 64 جيجابايت، وهو السعر نفسه الذي طُرح به هاتف iPhone XS في العام الماضي.

وبالرغم من أن آبل أوقفت بيع هواتف العام الماضي في منفذها، عندما كشفت النقاب عن هواتف هذا العام، إلا أنها لا تزال متاحة لدى بائعي الطرف الثالث، وبسعر مخفض: حيث يمكنك الآن الحصول على هاتف iPhone XS بسعر 899 دولارًا فقط من بعض المتاجر الخارجية، كما أنه من المتوقع أن تقل الأسعار أكثر من ذلك في مواسم التخفيضات القادمة.

iPhone 11 Pro iPhone XS تاريخ الإطلاق سبتمبر 2019. سبتمبر 2018. المعالج .Apple A13 Bionic .Apple A12 Bionic الشاشة 5.8 بوصات بدقة 2436 × 1125بكسلًا، ومن نوع OLED Super Retina XDR، وبكثافة 458 بكسلًا في البوصة الواحدة. Advertisements 5.8 بوصات، بدقة 2436 × 1125 بكسلًا، ومن نوع OLED، وبكثافة 448 بكسلًا في البوصة الواحدة. خيارات مساحة التخزين الداخلية 64 أو 128، أو 512 جيجابايت. 64 أو 128، أو 512 جيجابايت. ميزات التأمين البيومترية التعرف على الوجه Face ID. التعرف على الوجه Face ID. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، ونطاق رؤية عريض 120 درجة، والثانية: واسعة بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثالثة: عدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.0. ثنائية العدسات؛ الأساسية: عدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، مع مثبت الصورة البصري OIS، والثانية: عدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.4. تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60/24 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بيكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية. بدقة 4K بمعدل 30/60/24 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل بمعدل30/60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بيكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K. كاميرا أحادية بدقة 7 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل. مقاومة المياه يدعم وفقًا لمعيار IP68؛ حتى عمق 4 أمتار، لمدة 30 دقيقة. يدعم وفقًا لمعيار IP68؛ حتى عمق مترين؛ لمدة 30 دقيقة. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لايدعم. الاتصال بلوتوث 5، واي فاي 6 (802.11ax)، وLTE. بلوتوث 5، واي فاي 5 (802.11ac)، وLTE. حجم البطارية 3190 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 18واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi. 2658 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 15 واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi. الألوان المتوافر بها الفضي، والذهبي، والرمادي، والأخضر الليلي. الفضي، والذهبي، والرمادي. نظام التشغيل .iOS 13 iOS 12؛ مُحدث حتى إصدار iOS 12.4. الوزن 188 جرامًا. 177 جرامًا. الأبعاد 144 × 71.4 × 8.1 مم. 143.6 × 70.9 × 7.7 مم. السعر يبدأ من 999 دولارًا. يبدأ من 999 دولارًا.