تويتر تطلق ميزة “إخفاء الردود” المثيرة للجدل في دولتين جديدتين

أعلنت شركة تويتر يوم الخميس عن إطلاق ميزة (إخفاء الردود) Hide Replies المثيرة للجدل – والتي تهدف إلى جعل المحادثات أكثر تمدنًا – في كل من الولايات المتحدة، واليابان، وذلك بعد اختبارها في كندا.

ويعد إطلاق هذه الميزة من أبرز التغيرات على طرأت على تويتر في تاريخها، إذ إنها تتيح للمستخدمين التحكم بالمحادثات التي تجري، إذ يمكنهم إخفاء الردود التي يعدونها مسيئة، أو لا تُثري النقاش.

ولحماية حرية التعبير، فإن الردود المخفية لا تُحذف من تويتر، ولكنها تُخفى عن العين، إذ يمكن لمن أراد رؤيتها من المستخدمين النقر على خيار إظهار الردود المخفية الذي يظهر أسفل التغريدات.

ومع أن شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى تسمح للمستخدمين بحذف الردود المسيئة، إلا أن تويتر تعد نفسها منبرًا لحرية التعبير، ولكن الميزة الجديدة تأتي لتصعيب مهمة المستخدمين الذين يتقصدون الإساءة إلى الآخرين. هذا؛ ويُضاف الخيار الجديد إلى الخيارات السابقة التي أتاحتها تويتر حتى الآن، مثل: الكتم، والحظر، والإبلاغ.

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ومنذ إطلاق الميزة في كندا في شهر تموز/ يوليو الماضي، قالت تويتر: إن معظم الأشخاص استخدموا الميزة لإخفاء الردود التي وجدوا أنها غير ذات صلة أو مسيئة أو غير مفهومة. وكانت تعليقات المستخدمين إيجابية أيضًا، إذ قال أولئك الذين استخدموا الأداة: إنهم وجدوا أنها طريقة مفيدة للتحكم في ما شاهدوه، على غرار كتم الكلمات الرئيسية.

وبالإضافة إلى إخفاء الردود، يظهر مع القائمة الخاصة بها خيارات أخرى، تشمل كتم التغريدات من الناشر، وحظره، أو كتم المحادثة، أو الإبلاغ عن التغريدة.

على الرغم من التوسع إلى الولايات المتحدة واليابان، إلا أن تويتر تقول: إن ميزة “إخفاء الردود” لا تزال في طور الاختبار، إذ تواصل الشركة تقييم النظام، وهي غير متاحة لمستخدمي الموقع في جميع أنحاء العالم.