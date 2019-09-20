أطلقت شركة جوجل برنامجًا جديدًا يسمح للمستخدمين الذين لا يملكون اتصالًا بالإنترنت باستخدام مساعدها الرقمي (جوجل أسيستنت) Google Assistant، وذلك سعيًا منها لتوفير الخدمة لأكبر عدد ممكن من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.
ومع توفر مساعد جوجل الرقمي منذ بضع سنوات للهواتف الذكية، والحواسيب اللوحية، ومكبرات الصوت الذكية، وفي وقت سابق من العام الحالي، وقعت الشركة شراكة مع نظام التشغيل KaiOS لجلب (جوجل أسيستنت) إلى الهواتف التقليدية. والآن بدأت الشركة خطوة جديدة لتوفير الخدمة لكل مستخدم، حتى وإن لم يكن لديه اتصال بالإنترنت.
وستكون بداية برنامج جوجل من الهند، ففي حدث خاص أقامته الشركة في العاصمة نيودلهي، أعلنت جوجل عن خط هاتفي على مدار الساعة يمكن لأي شخص في الهند مشترك لدى شركة فوادفون الاتصال بهذا الرقم ليجيبه مساعد جوجل الرقمي.
وقالت جوجل: إنها اختبرت الخط الهاتفي مع ألوف المستخدمين في مدينتي لكناو، وكانبور قبل طرحه للعموم. مع الإشارة إلى أن الاتصال بمساعد جوجل الرقمي سيكون مجانًا.
يُشار إلى أن شركات التقنية ترى في الهند – التي يتجاوز عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة – فرصة لجذب المزيد من المستخدمين، خاصةً أن أكثر من نصف سكان الدولة لا يملك اتصالًا بالإنترنت، ومن ذلك إعلان شركة أمازون يوم أمس الأربعاء عن إضافة اللغات الهندية إلى اللغات التي يفهمها مساعدها الرقمي أليكسا، وكانت جوجل قد سبقت أمازون في دعم اللغة الهندية.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وكشفت جوجل أيضًا عن ميزة جديدة في مساعدها الرقمي باسم (وضع الترجمة) التي توفر للمستخدمين آلية للترجمة الفورية بين مختلفي اللغات. والبداية ستكون للغتين الهندية والإنجليزية، وسوف تُطلق خلال الأشهر المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تطلق برنامجًا لجلب Assistant إلى من لا يملك اتصالًا بالإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البوابة العربية للأخبار التقنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.