جوجل تطلق برنامجًا لجلب Assistant إلى من لا يملك اتصالًا بالإنترنت

أطلقت شركة جوجل برنامجًا جديدًا يسمح للمستخدمين الذين لا يملكون اتصالًا بالإنترنت باستخدام مساعدها الرقمي (جوجل أسيستنت) Google Assistant، وذلك سعيًا منها لتوفير الخدمة لأكبر عدد ممكن من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ومع توفر مساعد جوجل الرقمي منذ بضع سنوات للهواتف الذكية، والحواسيب اللوحية، ومكبرات الصوت الذكية، وفي وقت سابق من العام الحالي، وقعت الشركة شراكة مع نظام التشغيل KaiOS لجلب (جوجل أسيستنت) إلى الهواتف التقليدية. والآن بدأت الشركة خطوة جديدة لتوفير الخدمة لكل مستخدم، حتى وإن لم يكن لديه اتصال بالإنترنت.

وستكون بداية برنامج جوجل من الهند، ففي حدث خاص أقامته الشركة في العاصمة نيودلهي، أعلنت جوجل عن خط هاتفي على مدار الساعة يمكن لأي شخص في الهند مشترك لدى شركة فوادفون الاتصال بهذا الرقم ليجيبه مساعد جوجل الرقمي.

وقالت جوجل: إنها اختبرت الخط الهاتفي مع ألوف المستخدمين في مدينتي لكناو، وكانبور قبل طرحه للعموم. مع الإشارة إلى أن الاتصال بمساعد جوجل الرقمي سيكون مجانًا.

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يُشار إلى أن شركات التقنية ترى في الهند – التي يتجاوز عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة – فرصة لجذب المزيد من المستخدمين، خاصةً أن أكثر من نصف سكان الدولة لا يملك اتصالًا بالإنترنت، ومن ذلك إعلان شركة أمازون يوم أمس الأربعاء عن إضافة اللغات الهندية إلى اللغات التي يفهمها مساعدها الرقمي أليكسا، وكانت جوجل قد سبقت أمازون في دعم اللغة الهندية.

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وكشفت جوجل أيضًا عن ميزة جديدة في مساعدها الرقمي باسم (وضع الترجمة) التي توفر للمستخدمين آلية للترجمة الفورية بين مختلفي اللغات. والبداية ستكون للغتين الهندية والإنجليزية، وسوف تُطلق خلال الأشهر المقبلة.