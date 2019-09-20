تسريب قائمة بجميع هواتف سامسونج التي ستحصل على أندرويد 10

نشر موقع متخصص بأخبار نظام التشغيل أندرويد ما قال إنها قائمة بجميع هواتف سامسونج التي سوف تحصل على نظام أندرويد 10، الذي أطلقته جوجل مطلع الشهر الجاري.

ومن المعروف أن إطلاق النسخة النهائية من الإصدارات الجديدة من نظام أندرويد يكون أولًا ثم تأخذها شركات صناعة الهواتف الذكية لضمان أنها تعمل مع أجهزتها، ثم تضيف إليها واجهات المستخدم الخاصة بها خلال عملية قد تأخذ أشهرًا.

ومع أن بعض الشركات – مثل HMD – تكون سريعة في إطلاق أحدث إصدار من أندرويد لهواتفها نظرًا لاستخدام النسخة الخام من النظام أو قريبة منها، إلا أن شركات أخرى تتأخر في إطلاقه، ومن تلك الشركات سامسونج التي لها واجهة مستخدم خاصة بها.

واليوم قال موقع (أندرويد بيور) Android Pure: إنه حصل على لقطة شاشة تكشف عن قائمة التحديث إلى أندرويد 10 الخاصة بسامسونج، والتي تشمل العديد من سلسل هواتف الشركة الكورية.

وبحسب القائمة، فإن هواتف سامسونج التي سوف تحصل على أندرويد 10 هي: جالاكسي إس10، وجالاكسي إس10 بلس، وجالاكسي إس10إي، وجالاكسي إس9، وجالاكسي إس9 بلس، وجالاكسي نوت 10، وجالاكسي نوت 10 بلس، وجالاكسي نوت 9، وجالاكسي إم40، وجالاكسي إم30، وجالاكسي إم30إس، وجالاكسي إم20، وجالاكسي إم10.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

وتشمل القائمة أيضًا هواتف سلسلة (جالاكسي جي) Galaxy J المتوسطة المواصفات، بما في ذلك: جالاكسي جي8، وجالاكسي جي6، وجالاكسي جي6 بلس، وجالاكسي جي4، وجالاكسي جي4 بلس، وجالاكسي جي7 دوو، وجالاكسي جي7 2018، وجالاكسي جي5 2018، وجالاكسي جي3 2018.

وفي القائمة أيضًا: جالاكسي أي90 5جي، وجالاكسي أي80، وجالاكسي أي70، وجالاكسي أي60، وجالاكسي أي50، وجالاكسي أي50إس، وجالاكسي أي40، وجالاكسي أي30، وجالاكسي أي30إس، وجالاكسي أي20، وجالاكسي أي20، وجالاكسي أي20إي، وجالاكسي أي10، وجالاكسي أي10إس، وجالاكسي أي10إي، وجالاكسي أي9 برو 2019، وجالاكسي أي9، وجالاكسي أي7، وجالاكسي أي6، وجالاكسي أي6بلس، وجالاكسي أي8، وجالاكسي أي8 ستار لايت، وجالاكسي أي9، وجالاكسي أي9 ستار لايت.

أما الحواسيب اللوحية، فشملت القائمة: جالاكسي تاب إس5إي، وجالاكسي تاب إس4، وجالاكسي تاب أي 2019، وجالاكسي أي 2018.

ومن القائمة يبدو أن هواتف سامسونج التي أُطلقت في عام 2017 لن تحصل على التحديث، مثل: جالاكسي إس8، وجالاكسي إس8بلس، وجالاكسي نوت 8 بلس. ومن الهواتف التي يُستبعد حصولها على التحديث: جالاكسي أي8 بلس، وجالاكسي أي6إس، وجالاكسي أي8إس، وجالاكسي أي7 2018، وجالاكسي أي40إس، وجالاكسي جي4 كور، وجالاكسي جي2 كور، وجالاكسي جي2 برو، وجالاكسي جي7 برايم 2.

ومع أن القائمة لم تحدد تاريخ حصول الهواتف على أندرويد 10، إلا أنه من المتوقع أن تكون البداية من الهواتف الذكية الرائدة، من سلسلتي (جالاكسي إس)، و(جالاكسي نوت).