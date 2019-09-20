شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد 16 عامًا.. رئيس الاتصالات بشركة أبل يترك الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ستيف داولينج عن تركه لمنصبه بشركة أبل بعد قضاء 16 سنة من العمل بالشركة، وسيظل فى أبل حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، ولكنه لن ينتقل فورًا إلى دور آخر، فهو يفضل بدلاً من ذلك قضاء بعض الوقت بعد فترة عمله الطويلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال داولينج "بعد 16 عامًا في شركة أبل، وإطلاق المنتجات وأزمة العلاقات العامة، قررت أن الوقت مناسب بالنسبة لي للابتعاد عن شركتنا الرائعة هو الوقت الحالى".

وأضاف: "لقد كان هذا الأمر في ذهني منذ فترة ، وقد أصبح موضع تركيز حاد خلال أحدث دورة إطلاق، وبالنسبة لي، آخر دورة، حيث تم وضع خطط والفريق نفذها ببراعة كما كان دائمًا".

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وقد تولى داولينج منصب مدير اتصالات شركة آبل على مدار السنوات الخمس الماضية، وهو صحفي سابق في قناة سي إن بي سي، فيما يأتي هذا القرار بعد فترة قليلة من إطلاق أكبر منتج سنوي من أبل، حيث أصدرت الشركة خلاله أحدث طرازين من أجهزة أيفون، وهو أى باد المحدث وساعة أبل الجديدة.

وأوضحت بعض التقارير أن فيل شيلر، رئيس التسويق بشركة أبل، سيتولى منصب داولينج بشكل مؤقت.