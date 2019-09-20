شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Call Of Duty تصل لهواتف أندرويد وآيفون أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أكتيفجن أن لعبة “Call Of Duty” ستصدر على أجهزة أندرويد وآيفون في الأول من أكتوبر المقبل.

ونقلاً عن موقع " إنجادجيت" الأمريكي، ستكون اللعبة التي طورها Tencent's Timi Studio مجانية للاستخدام وستكون متاحة في جميع البلدان التي يدعمها جوجل بلاي ومتجر التطبيقات للآيفون.

وقال كريس بلومر، نائب رئيس شركة موبايل في أكتيفيجن في بيان "نحن نقدم تجربة الحركة الأولى من نوعها على الهاتف المحمول من خلال لعبة Call of Duty المميزة في راحة يديك، وسيتم إصدار أجزاء للعبة بما في ذلك خرائط Modern Warfare مثل Crash و Crossfire وخرائط Black Ops مثل Nuketown و Hijacked، وغيرها الكثير"



ومن الجدير بالذكر ستتضمن لعبة الهاتف المحمول أيضًا وضع Battle Royale الخاص الذي يدعم حتى 100 لاعب، ويمكنك أيضاً اللعب في مسابقات منفردة أو ثنائية أو رباعية اللاعبين عبر البر والبحر والجو بمركبات تشمل ATV وطائرة هليكوبتر .