شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير أداة جديدة يمكنها إلغاء قفل هاتفك الذكي باستخدام سماعات أذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو فإنك ستكون قريبا قادرا على فتح هاتفك الذكى عبر استخدام سماعات الأذن، حيث طور باحثون أداة بيومترية للقيام بذلك.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإلى جانب تقليل الحاجة إلى رموز المرور وبصمات الأصابع والتعرف على الوجه وغيرها من القياسات الحيوية، فإن الأداة المسماة EarEcho ستكون مثالية للحالات التي يطلب فيها من المستخدمين التحقق من هويتهم مثل إجراء عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول.

كذلك يمكن أن يلغي الحاجة إلى إعادة إدخال رموز المرور أو بصمات الأصابع عند إغلاق الهاتف بعد عدم استخدامه، وقال "تشان بنغ جين"، أستاذ مشارك في الجامعة في بوفالو، إن EarEcho الذي يعمل عندما يستمع المستخدمين إلى سماعات أذنهم، هو نظام سلبي، وهذا يعني أن المستخدمين لا يحتاجون إلى اتخاذ أي إجراء، مثل إرسال بصمات الأصابع أو الأوامر الصوتية، حتى ينجح الأمر.

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ويستخدم EarEcho سماعات أذن لاسلكية معدلة لمصادقة مستخدمي الهواتف الذكية عبر الهندسة الفريدة لقناة الأذن الخاصة بهم، وعندما يتم تشغيل صوت في أذن شخص ما، ينتشر الصوت عبر قناة الأذن وينعكسها ويمتصها - وكل ذلك ينتج توقيعًا فريدًا يمكن تسجيله بواسطة الميكروفون، وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة Interactive، Mobile.

وقال جين: "لا يهم ما هو الصوت، آذان الجميع مختلفة ويمكننا أن نظهر ذلك في التسجيل الصوتي" وأضاف "هذا التفرد يمكن أن يؤدي إلى طريقة جديدة لتأكيد هوية المستخدم، أي ما يعادل البصمات"، وقال الباحثين إن النموذج الأولي للنظام أثبت فعاليته بنحو 95 %.

وقام فريق البحث ببناء النموذج الأولي مع المنتجات الجاهزة، بما في ذلك زوج من سماعات الأذن في الأذن وميكروفون صغير، وطوروا تقنيات معالجة الإشارات الصوتية للحد من تداخل الضوضاء، ونماذج لتبادل المعلومات بين مكونات EarEcho، حيث يتم إرسال المعلومات التي يتم جمعها بواسطة الميكروفون بواسطة اتصال Bluetooth الخاص بسماعات الأذن بالهاتف الذكي حيث يتم تحليله.

ولاختبار الجهاز، استمع 20 مشاركًا إلى عينات صوتية تضمنت مجموعة متنوعة من الكلام والموسيقى والمحتويات الأخرى، وأثبتت EarEcho فعاليتها بحوالي 95 % عند إعطائها ثانية واحدة لمصادقة الموضوعات، وقالت الدراسة إن النتيجة تحسنت إلى 97.5 %عندما واصلت مراقبة الموضوع في ثلاث نوافذ ثانية.