شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب "رئيس سابق" وإيلون ماسك "غوغائى".. أداة تصنف الأشخاص من السيلفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور العلماء أداة ذكاء اصطناعى تصنف الأشخاص من خلال السيلفى الخاص بهم، وتصدر بعض الأحكام التى تبدو قاسية أحيانا، ولكنها تعكس وجهة نظرها فى الشخص من خلال تعبيرات وجهه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تدريب الأداة الجديدة ImageNet Roulette من خلال ملايين الصور، وتستخدم الأداة شبكة لتصنيف صور الأشخاص، مع بعض النتائج المشكوك فيها والقاسية.



ترامب

كما تم تطوير هذه التقنية لإظهار أهمية اختيار البيانات الصحيحة عند تدريب نظام التعلم الآلي، حيث قد تتعلم الأداة كيفية التحيز، والتى تم إنشاءها من جانب الفنان تريفور باغلن وكيت كراوفورد، المؤسس المشارك لمعهد الذكاء الاصطناعى بجامعة نيويورك.

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وتم تدريب AI باستخدام ImageNet، وهو نظام ضخم لصور البيانات يبلغ 14 مليونًا تم إنشاؤه في عام 2009، حيث درب مبتكرى ImageNet Roulette الذكاء الاصطناعى على 2833 فئة فرعية موجودة في ImageNet.



هليري كلينتون

وتعمل الأداة من خلال التقاط صورة باستخدام كاميرا ويب أو تحميل صورة إلى موقع الويب، وفي ثوانٍ ستصدر تصنيفًا لك، ووصفت أداة الذكاء الاصطناعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "الرئيس السابق" ، مما يشير إلى أنه قد لا يتم إعادة انتخابه لفترة ولاية ثانية.



ايلون ماسك

وصدر عنها أيضا تصنيفا قاسيا آخر لهيلاري كلينتون حيث أطلق عليها اسم "المصنفة الثانية"، وتم تصنيف كيم كارداشيان على أنها "غريبة الأطوار" ، وكريسي تيجين "غير مدخنة" وإيلون ماسك غوغائى.