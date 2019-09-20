شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ستتيح لك إخفاء خطواتك في تطبيق Google Maps والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر جوجل الآن وضع " التصفح المتخفي" لخرائط جوجل، وهي الميزة التي سبق وأن تم اختبارها من قبل في جوجل كروم و يوتيوب.



ونقلاً عن موقع “Phonearena” الهندي، فإن هذه الميزة ستسمح لك البحث عن الاتجاهات إلى مكان لا تريد أن يعرف أحد أنك قمت بزيارته، فإذا كنت قمت بتحديث الإصدار 10.26 من تطبيق Google Maps، فافتح التطبيق واضغط على صورة الملف الشخصي في الركن الأيمن العلوي من الشاشة.

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ثم حدد "تشغيل وضع التصفح المتخفي"، ستلاحظ أن علامة محدد الموقع ستحول الألوان من الأزرق إلى الرمادي الداكن.



وللأسف إذا لم يتواجد التحديث على هاتفك فعليك الانتظار بضعة أسابيع حتى تنشر جوجل هذه الميزة على جميع هواتف أندرويد، ولكن حتى ذلك الحين يمكن لأي شخص تشاركه هاتفك أن يعرف العناوين التي بحثت عنها.