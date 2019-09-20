تكنولوجيا: بعد طرحها بهواتف أيفون.. معلومات لا تعرفها عن ميزة "سولفى" الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شركة أبل أن هاتفى iPhone 11 و11 Pro يحتويان على ميزة جديدة تعرف بـ "سلوفي"، وهي الميزة التى تسعى الشركة لنشرها كمصلح جديد فى عالم التكنولوجيا ما هي ميزة "السولفي" تعد ميزة السولفي هي عبارة عن إمكانية تصوير مقاطع فيديو بطيئة الحركة على الكاميرا الأمامية لهواتف أبل، وقد جاء المصطلح الجديد عن طريق الجمع بين تعريفين هما "سلو موشن" ، وتعني الحركة البطيئة، وصورة شخصية من الكاميرا الأمامية للهاتف المعروفة "سيلفي" . Advertisements خطوات أبل لنشر المصطلح لكن على ما يبدو أن أبل تأخذ الأمور بجدية أكبر، حيث تقدمت الشركة بطلب إلى مكتب براءات الاختراع الأمريكى USPTO للحصول على علامة تجارية على مصطلح "سلوفي" من حيث برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل لاستخدامها في التقاط الفيديو وتسجيله، إذ تهدف إلى حد كبير إلى منع مطوري التطبيقات وصانعي الهواتف من استعارة المصطلح الخاص بميزاتهم. ولم يتم العثور على مصطلح "سلوفي" فعليًا في أي مكان داخل نظام iOS رغم أن ذلك هو مصطلح التسويق الذي تستخدمه أبل لهذه الميزة، ولكنه يشار إليه بمقاطع " سلو موشن" سواء كانت الكاميرا الأمامية أو الخلفية، سواء تم منح العلامة التجارية لأبل أم لا ستظل " سلوفي" قائمة.

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