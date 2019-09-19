هواوي تعلن عن تلفاز ذكي بدقة 4K وساعتها الذكية Watch GT 2

أعلنت شركة هواوي اليوم الخميس خلال حدثها الخاص الذي أقامته في مدينة ميونيخ الألمانية – إلى جانب هواتف (ميت 30) Mate 30 الجديدة – عن (هواوي فيجين) Huawei Vision، وهو جهاز تلفاز جديد يدعم تقنية 4K.

وعلى غرار جهازي التلفاز: (هونور فيجين) Honor Vision، و(فيجين برو تي في) Vision Pro TV اللذين أُعلنا عنهما في شهر آب/ أغسطس الماضي، فإن جهاز (هواوي فيجين) الجديد يعمل بنظام التشغيل الخاص بالشركة (هارموني) Harmony.

ويأتي جهاز (هواوي فيجين) الجديد بطرازين من حيث حجم الشاشة، الأول: 65 بوصة، والآخر 75 بوصة، على أن تُطلق طرازين آخرين في وقت لاحق بقياس 55 بوصة، و 85 بوصة. ويمتاز الجهاز بتقنية Quantum Dot، وحواف معدنية، وكاميرا منبثقة للاتصال المرئي.

وقالت هواوي: إن تلفازها الجديد يمتاز بقدراته الذكية، مثل مكبر الصوت الذي للشاشات الكبيرة، كما يدعم الأوامر الصوتية، والتعرف على الوجوه، والتعقب. ويدعم الجهاز وضع ذكيًا لحماية عيون الأطفال عن طريق تقليل الضوء الأزرق. ويمتاز أيضًا بدعم عرض المحتوى من هواتف هواوي. ويأتي (هواوي فيجين) مع جهاز تحكم يحتوي على لوحة تتبع، وهو يُشحن عن طريق منفذ USB-C.

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يُشار إلى أن نظام (هارموني) – الذي أعلنت الشهر الماضي – يأتي في محاولة للتغلب على الحظر الذي تفرضه الحكومة الأمريكية على الشركة الصينية، والذي يمنعها من الوصول إلى خدمات جوجل، بما في ذلك نظام التشغيل أندرويد وتطبيقات جوجل.

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ولم تعلن هواوي عن سعر، أو موعد طرح تلفاز (هواوي فيجين) الجديد.

وإلى جانب جهاز التلفاز، أعلنت هواوي في حدثها عن ساعتها الذكية (ووتش جي تي 2) Watch GT 2 التي تمتاز أيضًا بأنها تعمل بنظام تشغيل طورته هواوي هو (لايت أو إس) LiteOS.

ووفقًا لهواوي، فإن الساعة تتمتع ببطارية تكفي – في وضع الاستعداد – للعمل لمدة أسبوعين. وهي تأتي في حجمين: 46 ميليمترًا، و 42 ميليمترًا، إذ يقدم الأول شاشة من نوع OLED بقياس 1.39 بوصة وبدقة 454×454 بكسل مع حزام بعرض 22 ميليمترًا، في حين يقدم الطراز الآخر شاشة من نوع OLED بقياس 1.2بوصة وبدقة 390×390 بكسل مع حزام بعرض 20 ميليمترًا.

وتحتوي كلا الطرازين معالجًا من نوع Kirin A1، ويدعمان تقنية البلوتوث 5.1، وحساسات لمراقبة نبضات القلب، واللياقة، والتوتر. وتمتاز الساعة بأنها مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا لمدة 10 دقائق.

وتمتاز ساعة (ووتش جي تي 2) بأنها تقدم ميكروفونًا ومكبر صوت، الأمر الذي يسمح للمستخدم باستقبال المكالمات والحديث عن طريق الساعة فقط. كما تمتاز بدعم وضع التشغيل الدائم على غرار أحدث إصدار من ساعة آبل الذكية.

هذا؛ وتعتزم طرح الساعة الجديدة بسعر 249 يوروًا لطراز 46 ميليمترًا، وبسعر 229 يوروًا لطراز 42 ميليمترًا، وسوف تُطرح في السوق اعتبارًا من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.