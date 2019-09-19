شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إصدار نظام iOS 13 اليوم.. تعرف على أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة أبل اليوم أحدث إصدار من نظام تشغيلها iOS، والذى يحمل اسم الإصدار iOS 13 وفيما يلى نعرض مجموعة من مميزات البرامج الجديدة التى من المنتظر أن تصل إلى هواتف أيفون المختلفة والتى سيضمها نظام التشغيل كما يلى:

- الوضع المظلم

الوضع المظلم هو نظام ألوان جديد مصمم لبيئات الإضاءة المنخفضة، وهو أسهل على عينيك ولن يزعج الناس من حولك، ويمكن تشغيله يدويًا، أو يمكن ضبطه لتشغيله في وقت معين.

- منصة آبل أركيد

سيوفر نظام iOS 13 خدمة اشتراك الألعاب الجديدة Arcade، وسيكون للمشتركين وصول غير محدود إلى كتالوج يضم أكثر من 100 لعبة جديدة وحصرية، جميعها قابلة للعب عبر iPhone وiPad وiPod touch وMac وApple TV.

- تسجيل الدخول باستخدام أبل

سيتيح نظام التشغيل طريقة جديدة لتسجيل الدخول إلى التطبيقات ومواقع الويب بسرعة وسهولة باستخدام معرف أبل الخاص بك، كما يمكن التحقق من هويتك باستخدام Face ID أو Touch ID على جهاز أيفون.

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- ميزة Look Around فى الخرائط

ميزة Look Around هي ميزة جديدة مثل Google Street View في خرائط أبل والتي تمنحك رؤية 360 درجة لأي مكان على الخريطة، وقد تم إعادة بناء تطبيق الخرائط بالكامل من الألف إلى الياء، ويتضمن الآن تفاصيل أكثر واقعية للطرق والشواطئ والحدائق العامة والمباني.

- فلاتر الكاميرا

يتيح لك نظام التشغيل iOS 13 ضبط موضع وشدة إضاءة المكان الخاصة بك تقريبًا، ويمكنك التحكم في الضوء المحيط، وهناك أيضًا تأثير Portrait Lighting جديد يسمى High-Key Light Mono، والذي يتيح لك إنشاء مظهر كلاسيكي بموضوع أحادي اللون على خلفية بيضاء.

تطبيق الصور

قامت أبل بتجديد تطبيق الصور في نظام التشغيل iOS 13 لتسهيل تصفح جميع الصور ومقاطع الفيديو على هاتفك الأيفون، حيث يمكنك الآن عرض كل شيء في "جميع الصور"، أو التصفية حسب اليوم أو الشهر أو السنة، باستخدام تقنية أبل للتعلم الآلي لتسليط الضوء على أفضل الصور وإخفاء "الفوضى" مثل التكرارات أو لقطات الشاشة.

تحرير الصور والفيديو

يمكنك الآن التحكم في شدة أي فلتر تقوم بتطبيقه على صورك أو فيديوهاتك المختلفة، ويتضمن ذلك أداة "التعزيز" التي تقوم تلقائيًا بضبط أشياء مثل التباين والسطوع، وهناك أيضًا أدوات جديدة لتحرير الصور.