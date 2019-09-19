شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: في مثل هذا اليوم بالفضاء.. مهمة STS-79 تصل لمحطة مير الفضائية الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند البحث فى ذكريات الفضاء العديدة، نجد أنه فى ذات اليوم 19 سبتمبر ولكن من عام 1996، التقى مكوك الفضاء أتلانتس مع محطة مير الفضائية الروسية لتوصيل الإمدادات والمعدات، فى مهمة STS-79، وهى أول مهمة مكوكية تزور محطة مير الفضائية منذ اكتمال بنائها، وكانت رابع مهمة مكوكية ترسو إلى المحطة.



محطة الفضاء الروسية

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ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، التقطت البعثة أيضًا شانون لوسيد، رائد الفضاء ناسا، الذي قضى 188 يومًا على متن المعمل المداري، كما تركت رائد فضاء آخر وهو جون بلاها الذى كان سيقضي الأشهر الأربعة المقبلة على متن المحطة الفضائية.

ورست مركبة اتلانتس بالمحطة من خلال استخدام الليزر وكاميرات الفيديو، ووفرت الغذاء والماء والملابس والتجارب العلمية اللازمة للطاقم على متن الطائرة.