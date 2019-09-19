تكنولوجيا: مركبة ناسا المدارية تفشل فى رصد مستكشف الهند على سطح القمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشلت مركبة ناسا المدارية لاستكشاف القمر (LRO) في رصد مركبة الهبوط الهندية "تشاندرايان -2" على سطح القمر، والتي يبدو أنها تحطمت أثناء محاولة الهبوط في 6 سبتمبر.
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، صورت مركبة المدار التابعة لناسا موقع هبوط القطب الجنوبي المقصود للهبوط، والذي يسمى فيكرام، كما هو مخطط له، لكن كان هناك ظلال طويلة في المنطقة ربما حجبت المستكشف القمري الهندى.
مركبة ناسا
وكان وقت التصوير قريبًا من الغسق حيث تستعد المنطقة للانتقال من يوم قمري مدته أسبوعان إلى ليلة قمرية طويلة، لذلك غطت الظلال الكثير من المنطقة، وقد لا يكون فيكرام في مجال رؤية كاميرات المركبة".
وقال مارك روبنسون، من جامعة ولاية أريزونا والمحقق الرئيسي في وحد مركبة ناسا LROC إن جميع بيانات LRO متاحة للجمهور، وستشارك ناسا النتائج حول المنطقة المحيطة بشاندرايان -2 موقع الهبوط لدعم التحليل من قبل منظمة أبحاث الفضاء الهندية ".
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