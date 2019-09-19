الإعلان رسميًا عن الساعة الذكية Huawei Watch GT 2 مع بطارية توفر أسبوعين من الإستخدام

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series، فقد قامت شركة Huawei كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن ساعتها الذكية الأحدث Huawei Watch GT 2. تمتاز هذه الساعة بتصميم مستدير مع إطار أنحف مقارنة مع طراز العام الماضي، وبعمر للبطارية يصل إلى أسبوعين بفضل المعالج Kirin A1 الجديد. ستكون الساعة الذكية Huawei Watch GT 2 متوفرة بحجم 42mm و 46mm، وكلتا النسختين ستأتيان مع شاشات OLED بحجم 1.39 إنش وبخاصية Always On Display.

المعالج HiSilicon Kirin A1 المُستخدم في الساعة الذكية الجديدة Huawei Watch GT 2 يستهلك الطاقة بكفاءة ويوفر إتصال مستقر عبر البلوتوث، وهو ما يساعد وفقا لشركة Huawei على جعل الساعة الذكية تحتفظ بإقترانها بالهاتف الذكي في مسافة تصل إلى 150 مترًا.

نسخة 42mm تأتي مع 16 ميغابايت من الذاكرة العشوائية، ومع 4GB من الذاكرة الداخلية، في حين تأتي نسخة 46mm مع 32 ميغابايت من الذاكرة العشوائية و4GB كذلك من الذاكرة الداخلية. قد لا يبدو هذا كثيرًا، ولكن هذه الساعة الذكية تعمل بنظام LiteOS المطور من قبل شركة Huawei نفسها. ومع ذلك، فهي لا تزال تدعم كلاً من نظامي الأندرويد و iOS.

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الساعة الذكية Huawei Watch GT 2 تدعم كذلك البلوتوث 5.1، وتضم مستشعر معدل ضربات القلب ونظام تحديد المواقع العالمي GPS بالإضافة إلى الجيروسكوب. وبالنسبة لنسخة 46mm، فهي تأتي مع ميكروفون ومكبر للصوت. وعندما يتعلق الأمر بتعقب اللياقة البدنية، فهذه الساعة الذكية تدعم ما يصل إلى 15 تمرين، ويمكنها تتبع معدل ضربات القلب تحت الحمراء. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا خاصية مُحسنة لتتبع النوم بفضل Huawei TruSleep 2.0.

ووفقا لشركة Huawei، فبإمكان الساعة الذكية Huawei Watch GT 2 أن تعمل لمدة 14 يومًا في ظل الإستخدام العادي و30 ساعة في حالة تفعيل GPS. وتأتي نسخة 42mm مع بطارية بسعة 215mAh، بينما تأتي نسخة 46mm مع بطارية بسعة 455mAh.

ستكون الساعة الذكية Huawei Watch GT 2 متوفرة إبتداءً من شهر أكتوبر المقبل. سيصل سعر نسخة 42mm إلى 253 دولار أمريكي، بينما سيصل سعر نسخة 46mm إلى 275 دولار أمريكي.