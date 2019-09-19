صفقة اليوم.. احترف علوم الكمبيوتر مع خصم 98%

حزمة علوم الكمبيوتر الكاملة The Complete Computer Science Master Class Bundle.

عدد الدورات: 11.

عدد الدروس: 1023.

المدة: 174 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم لغات البرمجة الأكثر شعبية وهي: (بايثون) Python، (جافا) Java، و(جافا سكريبت) Javascript، و#C، وScala، وGoogle Go، وPHP MySQL، بحيث تكون قادرًا على إنشاء مواقع ويب، وتطبيقات تفاعلية، وإنشاء قواعد البيانات، وتنظيمها، والتعرف على طريقة عمل الخوارزميات لمعالجة هذه البيانات.

كما ستتعلم كيفية استخدام Scala، وGoogle Go في التحليلات، والتعلم الآلي، وعلوم البيانات، بالإضافة إلى تعلم اختبار البرمجيات الشامل باستخدام تقنيات مثل: Sikuli، وSelenium، وJUnit.

تتضمن الحزمة أيضًا دورة تدريبية حول تعلم إنشاء تطبيقات وواجهات إنترنت الأشياء الآمنة التي تتصل بالسحابة باستخدام (الأردوينو) Arduino بسرعة، ودورة تدريبية أخرى لتعلم كيفية إنشاء تطبيقات صوتية يمكن استخدامها مع أمازون أليكسا Alexa.

كما تضم دورة تدريبية كاملة حول كيفية العثور على وظيفة، وكيفية التحضير لاجتياز أي مقابلة، بالإضافة إلى نصائح يقدمها فريق أجرى المئات من المقابلات الفنية في شركتي جوجل، وFlipkart.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 2799 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يوجد العديد من المهن التقنية المرموقة التي يمكن لأي شخص لديه معرفة بعلوم الكمبيوتر الالتحاق بها، مثل: مجال تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتطوير الويب، وعلوم البيانات، والتحليلات، وغير ذلك الكثير.

عندما تبحث شركات التكنولوجيا العملاقة عن مواهب جديدة، فإنهم عادةً ما يختارون المرشحين الذين لديهم معرفة بعلوم الكمبيوتر، ولكن الشهادة الجامعية في هذا المجال باهظة الثمن، وتستغرق وقتًا طويلًا للحصول عليها.

يمكنك الآن الحصول على المعرفة التي تحتاجها في هذا المجال بتكلفة أقل مما تتوقع، من خلال الحصول على الحزمة التدريبية الكاملة في علوم الكمبيوتر (The Complete Computer Science Master Class Bundle)، والتي تقدم لك ما يصل إلى 174 ساعة من المحتوى حول علوم الكمبيوتر، مع خصم يصل إلى 98%.

تتضمن هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 11 دورة تدريبية، مقسمة على 1023 درسًا، وأكثر من 170 ساعة من المحتوى، تغطي كافة التفاصيل والمهارات التي تحتاج إليها في علوم الكمبيوتر.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 2799 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة على تعلم لغات البرمجة الأكثر شعبية وهي: (بايثون) Python، (جافا) Java، و(جافا سكريبت) Javascript، و#C، وScala، وGoogle Go، وPHP MySQL، والتي ستساعدك على إنشاء مواقع ويب، وتطبيقات تفاعلية، وإنشاء قواعد البيانات، وتنظيمها، مع التعريف بطريقة عمل الخوارزميات لمعالجة هذه البيانات.

كما ستتعلم كيفية استخدام Scala، وGoogle Go في التحليلات، والتعلم الآلي، وعلوم البيانات، بالإضافة إلى تعلم اختبار البرمجيات الشامل باستخدام تقنيات مثل: Sikuli، وSelenium، وJUnit.

تتضمن الحزمة أيضًا دورة تدريبية حول تعلم إنشاء تطبيقات وواجهات إنترنت الأشياء الآمنة التي تتصل بالسحابة باستخدام (الأردوينو) Arduino بسرعة.

كما تتضمن دورة تدريبية أخرى لتعلم كيفية إنشاء تطبيقات صوتية يمكن استخدامها مع أمازون أليكسا Alexa، واستكشاف نماذج التفاعل مع الصوت، ومعالجة اللغات الطبيعية، وتوفر كل دورة الكثير من التدريب العملي مع العديد من المشاريع التي يمكنك تنفيذها.

الأهم من ذلك أنك ستحصل على دورة تدريبية كاملة حول كيفية العثور على وظيفة، وكيفية التحضير لاجتياز أي مقابلة، ويقدم لك هذه النصائح فريق أجرى المئات من المقابلات الفنية في شركتي جوجل، وFlipkart.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو حسابك على لينكدإن.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة: