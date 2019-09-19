شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستثمر 250 مليون دولار لصناعة زجاج أجهزة أيفون المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أبل إنها ستمنح شركة "كورنينج" 250 مليون دولار وذلك لتطوير زجاج شاشات هواتف الأندرويد، حيث تزود شركة كورنينج أبل بالزجاج الخاص بمنتجات الشركة وذلك منذ إطلاق أول أيفون في السوق في عام 2007.

ونقلاً عن موقع “Gadgetsnow”، لم تكشف شركتي أبل وكورنينج عن شروط الصفقة، حيث أبرمت أبل اتفاقيات توريد طويلة الأجل مع بائعيها توفر فيها مبالغ نقدية لتأمين إمدادات قطع الغيار وأسعار أفضل، لكن هناك استثناءات قليلة حيث يتم تجميع أجهزة أبل في الصين، إذ أصبحت سلسلة التوريد الخاصة بالشركة مركزة بشكل متزايد على مدار السنوات الخمس الماضية، وأصبحت آبل في مركز الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

كما دخلت الرسوم الجمركية على العديد من منتجات أبل مثل سماعات AirPods اللاسلكية، حيث يتوقع معظم المحللين من أبل أن تستوعب تكلفة الرسوم إذا تطلب الأمر دفعها، كما لم تكشف أبل عن أي آثار مالية متعلقة بالتحديد بالتعريفات.

بالإضافة إلى ذلك منحت شركة آبل الآن مليار دولار من الصندوق، ومن بين الجوائز الأخرى 390 مليون دولار لشركة Finisar Corp لصناعة الرقاقات، التي تصنع رقائق لتقنية التعرف على الوجه، و 10 ملايين دولار لمشروع مشترك بين Alcoa Corp وRio Tinto للألمنيوم لتطوير عملية صهر الألومنيوم خالية من الكربون.

