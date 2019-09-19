Huawei تدخل بدورها إلى سوق التلفزيونات الذكية مع تلفازها الجديد Huawei Vision

فاطمة أيت طالب - دبي - تمامًا مثل علامتها التجارية الفرعية Honor، فقد قررت شركة Huawei بدورها الدخول إلى سوق التلفزيونات الذكية من خلال الكشف عن تلفازها الذكي الخاص والذي يحمل ببساطة إسم Honor Vision، ولكن مع شاشة أفضل وصوت أفضل.

كما هو الحال مع جميع التلفزيونات، فهذا التلفاز الأحدث من شركة Huawei يضم شاشة تستند على تكنولوجيا Quantum Dot علمًا أن هذا التلفاز يمتاز بأحجام تشمل 55 و 65 و 75 إنش. ووفقا لشركة Huawei، فهي ذكرت أن هذا التلفاز الذكي يمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz ويدعم 100% من التدرج اللوني NTSC.

وعلاوة على ذلك، يحتوي التلفاز الذكي Huawei Vision كذلك على ثماني مكبرات للصوت، مما يوفر تأثير صوتي محيطي غامر في جميع أنحاء غرفة المعيشة الخاصة بك. وكما هو الحال مع تلفاز Honor Vision، فهذا التلفاز الذكي الأحدث من شركة Huawei يأتي مع الكثير من الميزات التي تستند على الذكاء الإصطناعي مع العلم بأنه تم تصميم هذا التلفاز ليكون بمثابة محور لمنظومة خدمات Huawei المتصلة والأجهزة المنزلية الذكية.

هذا يعني أنك ستكون قادرًا على إستخدام تقنية NFC للإستفادة من جهاز التحكم عن بُعد وعكس شاشتك على التلفزيون، ولكن يمكنك أيضًا الوصول إلى خدمات مثل متجر التطبيقات App Gallery و Photos والأجهزة المتصلة المتوافقة في منزلك، مثل المصابيح الكهربائية، وما إلى ذلك.

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إحدى هذه الخدمات هي الإتصال المرئي بإستخدام الكاميرا المنبثقة التي تظهر من الإطار العلوي أثناء تشغيل خدمة شبيهة بـ FaceTime من قائمة التلفزيون. هذا يتيح لك الإتصال بأي شخص آخر مع جهاز متوافق قام بتسجيل الدخول إلى حساب Huawei.

تم تصميم جهاز التحكم عن بُعد الخاص بهذا التلفاز ليكون بسيطًا وبديهيًا مع العلم بأنه يضم منفذ USB Type-C للشحن ولوحة حساسة للمس وأزرار التحكم بالصوت وزر العودة والتحكم الصوتي في الجهاز. يُقال بأن البطارية تدوم شهورًا قبل أن تحتاج لإعادة الشحن أيضًا.

للآسف، لم تذكر شركة Huawei أي شيء عن سعر تلفازها الذكي الجديد المزود بنظام HarmonyOS التابع لها، أو متى قد يشق طريقه إلى الأسواق العالمية.