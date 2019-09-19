الإعلان رسميًا عن الهاتف Redmi K20 Pro Premium مع المعالج +SD855 و12GB من الرام

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أنه لم يتم إطلاق الهاتف Redmi K20 Pro سوى قبل بضعة أشهر، فقد قررت الشركة الصينية إطلاق نُسخة مُحسنة من هذا الهاتف تُدعى Redmi K20 Pro Premium. التغيير الأكبر في هذا الهاتف الجديد هو أنه حصل على المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم والذي يعد بتقديم أداء أفضل بنسبة 15% على مستوى الرسوميات مقارنة مع المعالج Snapdragon 855 المستخدم في الهاتف Redmi K20 Pro العادي.

الإضافة الجديدة الأخرى هي تزويد الهاتف بـ 12GB من الذاكرة العشوائية، وبـ 512GB من الذاكرة الداخلية، وبتصميم حصري مماثل لما رأيناه في نسخة Redmi K20 Pro Avengers. سيُشحن الهاتف أيضًا مع روم MIUI 11 وسيُوفر نظام تبريد متقدم لإدارة حرارة الهاتف على نحو أفضل.

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وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Redmi K20 Pro Premium، فهي تتماشى مع مواصفات الهاتف Redmi K20 Pro ، فهو الأخر يضم شاشة AMOLED بحجم 6.39 إنش وكاميرا أمامية منبثقة بدقة 20 ميغابكسل. تضم الواجهة الخلفية للهاتف كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا مُقربة بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميغابكسل. البطارية في الهاتف الجديد لا تزال في حدود 4000mAh وتدعم الشحن السريع بقوة 27W.

يبدأ سعر الهاتف Redmi K20 Pro Premium من 2699 يوان صيني، وهو ما يعادل 380 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB. أما بخصوص نسخة 8GB/512GB، فهي تكلف ما يعادل 422 دولار أمريكي، بينما تُكلف النسخة الراقية 12GB/512GB ما يعادل 450 دولار أمريكي. سيكون هذا الهاتف متاحًا للشراء إعتبارًا من 23 سبتمبر.