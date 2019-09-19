الهاتف Lenovo K10 Plus يصل يوم 22 سبتمبر مع المعالج SD632 وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Lenovo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Lenovo K10 Note في وقت سابق من هذا الشهر، وفي اليوم 22 سبتمبر ستقوم الشركة بإضافة هاتفًا ذكيًا آخر إلى سلسلة Lenovo K Series يُدعى Lenovo K10 Plus.

سيظهر الهاتف Lenovo K10 Plus لأول مرة في الهند وسيتم بيعه من خلال المتجر الإلكتروني المحلي FlipKart. لم تكشف لنا شركة Lenovo عن أي شيء عن الهاتف Lenovo K10 Plus حتى الآن، ولكن أعد متجر FlipKart صفحة خاصة للهاتف على موقعها الرسمي تكشف عن تصميم الهاتف وبعض مواصفاته التقنية.

في الأمام، سيضم الهاتف شاشة بحجم 6.22 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل. في الواجهة الخلفية، ستحصل على مستشعر بصمات الأصابع وثلاث كاميرات بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة.

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تحت الغطاء، يضم الهاتف Lenovo K10 Plus المعالج الثماني النوى Snapdragon 632، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB، وبطارية بسعة 4050mAh تدعم الشحن السريع.

تكشف الصفحة الخاصة بالهاتف Lenovo K10 Plus أنه سيكون جزءًا من أجهزة Big Billion Days Specials، لذلك نحن نفترض بأنه سيتم طرح هذا الهاتف للبيع في الهند إعتبارًا من 29 سبتمبر، وهو الوقت الذي تبدأ فيه العروض Big Billion Days Specials. على الرغم من أنه سيتعين علينا الإنتظار حتى يوم الأحد للتأكد من كل شيء ومعرفة الأسعار.