الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei Mate 30 RS Porsche Design، والسعر يتخطى 2000$

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان متوقعًا بالفعل، فقد قامت شركة Huawei كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Mate 30 Porsche Design. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي بنفس مواصفات الهاتف Huawei Mate 30 Pro، ولكنه يأتي مع بعض التغييرات على مستوى التصميم مثل حصوله على واجهة خلفية مغطاة بالجلد يتوسطها عموديًا شريط زجاجي يحمل الكاميرات الأربعة الموجودة في الخلف. وبالنسبة للخيارات المتوفرة على مستوى اللون، فهي تشمل فقط الأحمر والأسود.

للآسف، لم تكشف لنا شركة Huawei عن موعد إطلاق الهاتف Huawei Mate 30 RS Porsche Design والأسواق التي ستحصل عليه، ولكنها كشفت لنا أن هذا الهاتف سيُكلف 2095 دولار أمريكي للنسخة التي تضم 12GB من الذاكرة العشوائية و512GB من الذاكرة الداخلية.

وفي حالة إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد حول المواصفات التقنية التي يأتي بها الهاتف Huawei Mate 30 RS Porsche Design، فنحن نقترح عليك قراءة هذه المقالة المفصلة هنا عن مواصفات الهاتف Huawei Mate 30 Pro نظرًا إلى أن كلا الهاتفين يمتلكان نفس المواصفات.