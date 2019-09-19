سامسونج تبدأ بإصدار تحديث جديد لأربعة من هواتفها الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج اليوم بإصدار التحديث الأمني لشهر سبتمبر لعدد من الأجهزة التابعة لها، بما في ذلك Galaxy A80 و Galaxy A5 2017 و Galaxy S8 و +Galaxy S8.

هذا التحديث متوفر حاليًا للهاتف Galaxy A80 في كل من الشيلي والبرازيل والبيرو والإكوادور وجواتيمالا والباراغواي وبانما والمكسيك والهند. أما بخصوص الهاتف Galaxy A5 2017، فهو بدأ بتلقي هذا التحديث في كل من كرواتيا وروسيا وأوكرانيا وكازاخستان، بينما بدأ الهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8 بتلقي هذا التحديث في هولندا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبوليفيا. وبطبيعة الحال، جميع هذه الهواتف الذكية ستبدأ بتلقي هذا التحديث في جميع أنحاء العالم في قادم الأيام والساعات.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.